Zoé Gaillard et Lynn Lamock en pionnières

"Nos cadettes sont intégrées au groupe des juniores, explique Ludivine. Nous adaptons évidemment les entraînements en fonction des catégories. Les cadettes effectuent une boucle de moins lors des sorties. Chaque fille reçoit en outre un plan d’entraînement spécifique. Par ailleurs, en compétition, les cadettes et les juniores s’alignent le plus souvent ensemble."

Zoé et Lynn auront donc souvent l’occasion de se retrouver en compétition aux côtés d’Emma Siegers, Clémence Barette, Alix Pairoux, Clara Liégeois ou Lola Hardenne.

Voisine de Laurent Mars

Comme pour de nombreux adeptes de la petite reine, Lynn Lamock est venue au vélo à la suite du confinement. "J’ai aussi pratiqué l’athlétisme, la natation et la danse, dit-elle. Avec ma sœur cadette Charlotte (12 ans), nous avons débuté au CC Chevigny. Nous sommes en effet les voisins de Laurent Mars. Les débuts ont été compliqués. Rouler avec les garçons, ce n’est pas toujours évident, mais je me suis rendu compte que je ne m’entraînais pas suffisamment. Cette année, j’ai défendu les couleurs du VC Ardennes, participant à la fois aux compétitions sur route et en cyclo-cross. "

Étudiante à l’INDSE de Bastogne, Lynn se réjouit de pouvoir désormais suivre les conseils de Ludivine Henrion.

"J’ai beaucoup d’amis au VCA, mais là, je sens que je franchis un palier. Cela devient plus sérieux, insiste-t-elle. La preuve avec les entraînements. Désormais, je suis passée à trois sorties hebdomadaires, plus une séance de renforcement et une de course à pied. Je sais que je ne suis encore nulle part, mais qui sait ? Moi aussi, je rêve de me retrouver un jour dans un peloton de coureuses professionnelles. "

Son nouveau violon d’Ingres

Zoé Gaillard, elle, fêtera ses 16 ans en janvier prochain. À ce jour, ses participations à des courses cyclistes, route et piste cumulées, se comptent sur les doigts d’une seule main. Venue au cyclisme voici quelques mois à peine, la Marlovanaise intègre, elle aussi, les rangs de la nouvelle formation cadettes des Bingoal WB Ladies.

"En quelques mois, la cyclotouriste s’est transformée en une coureuse prometteuse. Zoé est une jeune fille assidue aux entraînements et très motivée. " Ces propos émanent du Hottonnais Xavier Théodore, qui prend régulièrement en charge les "nordistes" du CC Chevigny.

Zoé ne s’en cache pas. Elle est devenue une mordue du vélo, s’octroyant des sorties presque quotidiennes. "Une passion née grâce aux cyclos de la Famenne, dit-elle. J’aime le vélo parce qu’il s’agit à la fois d’un sport individuel et collectif. Je suis aussi une compétitrice de nature. "

Étudiante à l’institut Saint-Laurent marchois, Zoé joue du violon depuis huit ans, elle a, également, pratiqué l’athlétisme au CAF, mais désormais, elle n’a qu’un objectif en tête: garder la roue de ses nouvelles copines des pelotons à travers le pays et ailleurs.