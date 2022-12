Mathys Van Hamme revient à son meilleur niveau à Arlon

Comme souvent, Arlon a tenu pendant une partie du match avant d’avoir un gros passage à vide. "Et à ce niveau, arrêter de jouer pendant cinq minutes, cela ne pardonne pas, commente Mathys Van Hamme. Pendant tout un moment, nous avons mis une grosse défense. Maffle ne marquait plus et nous, nous repartions vite pour aller mettre des paniers. Nous sommes repassés devant et là, un gars prend un shoot à trois points sur le buzzer. Il tire n’importe comment et le shoot rentre via la planche. Cela nous a mis un coup au moral et nous avons calé pendant plusieurs minutes. Si ce tir ne rentre pas, peut-être que le match est différent."

En attendant, tant que les Arlonais n’auront pas corrigé ce manque de constance, décrocher des victoires sera compliqué. "Comment expliquer de tels trous ? Je ne sais pas trop. Mais pour moi, c’est la jeunesse, commente Mathys Van Hamme . Nous manquons d’expérience, c’est un fait. En face, nous avons des gars qui ont la trentaine, qui connaissent le niveau et qui ont déjà des années de R2 dans les pattes. Ce n’est pas le cas chez nous. Nous ne sommes jamais ridicules, mais nous perdons souvent par quinze ou vingt points. Or, cela ne reflète pas le match. Samedi, perdre de quinze points, c’était exagéré. Et le fait de faire jeu égal quasiment chaque match, cela me donne confiance pour la suite."

« Le rythme revient »

Samedi à Maffle, Mathys Van Hamme a fait partie des meilleurs arlonais. Avec 18 points, l’Arlonais a d’ailleurs réalisé sa meilleure performance de l’année. "Après la blessure qui m’a fait rater le début de saison, je sens que le rythme revient, plaide l’Arlonais. Et je vois que je progresse de semaine en semaine. Comme l’équipe d’ailleurs. Parce que samedi, nous avons joué contre une équipe qui a évolué en zone tout le match et nous avons mis 77 points. En début de saison, cela ne serait jamais arrivé."

Après Aubel ce samedi, Arlon se déplacera à l’Union Liège, la lanterne rouge de la série. Autant dire que les Arlonais ne pourront pas manquer leur dernier rendez-vous de 2022. "Nous savons que ce sera capital d’aller gagner là-bas, dit Mathys Van Hamme. G érer la pression ? Il faudra. Mais je crois qu’en face, nous aurons aussi une équipe jeune, qui court beaucoup. C’est un peu notre style de jeu. Enfin, avant Liège, il faut d’abord penser à Aubel samedi. C’est un gros morceau, qui a l’habitude de jouer les play-off, mais cela doit nous servir de test avant Liège."