Juliette Thomas, privée de Dublin, comblée à Turin

Pour sa dernière année dans cette catégorie, la Gaumaise vient donc d’ajouter la cerise sur le gâteau avec cette qualification européenne qu’on lui avait refusée un an plus tôt, la faute à des critères de sélection aussi sévères que discutables pour le rendez-vous continental, organisé à Dublin. Point de discussion en revanche cette fois, avec cette première place en espoires à la course de sélection, disputée à la Cross Cup de Roulers, et même la 5e en toutes catégories, son meilleur classement jusqu’ici sur le cross long. À Piemonte-la-Mandria, dans la banlieue turinoise, l’athlète de l’AC Dampicourt, qui est institutrice dans le civil et partage la vie de son entraîneur, Justin Mahieu, aura peut-être un petit avantage dès lors que la longueur de la course avoisinera les 8 km. Une aubaine pour quelqu’un qui apprécie les longues distances comme l’indiquent ses chronos réalisés cet automne sur 10 km (34.20) et semi-marathon (1 h 18.55). Et de quoi nous réserver une belle surprise ?