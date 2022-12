"C’était très important de gagner là-bas. Le coach avait insisté sur le fait de prendre l’average, confie Célia Couset. Ici, nous nous replaçons au classement et pour le moral, cela fait du bien."

Face à Haneffe, les Mauves ont mené durant les quarante minutes du match. "Je pense que nous méritons ce succès, confie l’ailière de Libramont. Que ce soit en attaque ou en défense, nous avons su mettre pas mal d’intensité. Même quand Haneffe est revenu à trois points dans le troisième quart-temps, nous n’avons pas paniqué. Nous savions que nous étions au-dessus et nous sommes parvenues à gérer la fin de match sans vraiment stresser."

Pour Célia Couset, la R2 est une découverte. Formée en partie au Centre-Gaume, la jeune fille de 17 ans se contentait de la P1 avec Libramont l’an dernier. "Comment suis-je arrivée en R2 ? C’est Logan Draux qui est venu me voir à la fin de play-off afin de voir si j’étais intéressée par le fait d’intégrer le groupe, signale Célia Couset. J’ai directement accepté. Comme je suis en rhéto, je peux encore m’arranger pour jouer en R2 et en P1 sur le même week-end."

« Pas peur de provoquer en un contre un »

Depuis quelques semaines, la citoyenne d’Habay monte en puissance. Assez mobile et douée pour éliminer son adversaire, Célia Couset savoure ce qui lui arrive. "Au début de saison, je ne jouais pas forcément beaucoup, mais c’était logique. Je devais faire mes preuves, note Célia Couset. Il fallait aussi que je prenne le rythme de la R2. Ce n’est pas pareil que la P1 au niveau de l’intensité notamment. Mais là, je sens que je suis bien en jambes. Et pour une première année, je suis satisfaite de ce que je montre, notamment au niveau du scoring. Mes points forts ? Je pense que c’est l’attaque. Je n’ai pas peur de provoquer mon adversaire en un contre un. Quand je vois que je peux y aller, je n’hésite pas. Par contre, je dois encore améliorer ma vision du jeu. Et mon shoot. Car pour le moment, cela a un peu de mal à rentrer."