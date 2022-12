Coup de coeur : Sam Cruysberghs, le Cerami luxembourgeois du cyclo-cross

J’en suis, évidemment, le premier étonné. Je me suis mis au cyclo-cross avec la seule intention de rester en condition pour préparer la prochaine campagne de VTT. En m’imposant d’entrée, je me suis pris au jeu. J’occupe la tête du challenge Bensberg et forcément, en tant que compétiteur, je donne le maximum pour la conserver jusqu’au bout.

Mais pour le national, les cartes étaient rebattues. Les 40-44 ans concouraient avec les 35-39 ans chez les masters A. Et cela ne vous a pas empêché de damer le pion aux grands favoris, à la manière d’un Pino Cerami décrochant sa victoire d’étape au Tour à 41 ans ?

(Rire). La route, ce n’est pas ma tasse de thé. Sauf pour l’entraînement. Avec mon gabarit et mes 64 kg, je manque de puissance. Au championnat de Belgique, je m’étais donné comme objectif de terminer dans le top 10. Je peux dire qu’à Flémalle, j’ai signé la course parfaite et que toutes les planètes se sont alignées. Il a suffi d’une petite erreur de Joeri Leaerts, qui venait de me battre deux fois de suite au sprint, pour que je prenne définitivement les devants. Et ce, alors que Glenn Sluyts, qui domine la catégorie en Flandre, avait, à la surprise générale, perdu pied.

Ce même Sluyts vient de décrocher le bronze aux mondiaux masters d’Ipswich, en Angleterre, alors que vous, vous remportiez une victoire supplémentaire au Bensberg, à Hélécine.

J’ai déjà eu la chance de participer aux championnats d’Europe à Namur. Les mondiaux, je n’y avais jamais pensé. Le mondial des élites est fixé début février. Par curiosité, comme la compétition se déroule aux Pays-Bas, j’ai jeté un coup d’œil sur le programme la semaine dernière. Je me suis alors rendu compte que les courses réservées aux masters avaient lieu le premier week-end de décembre. Trop tard, évidemment, pour m’inscrire… Mais pas question de regret. Par contre, j’ai chuté dimanche. Cela ne m’a pas empêché de l’emporter, mais je passe une radio ce jeudi, car, visiblement, plusieurs côtes sont touchées.

Vous travaillez comme pompier professionnel à Liège, pendant une quinzaine d’années, vous avez quitté les circuits de VTT pour les rallyes automobiles. Vous avez besoin d’adrénaline ?

(Rire). Non, non. Je suis devenu pompier un peu par hasard voici seize ans déjà. La voiture, c’est autre chose. Je me suis lié d’amitié avec Renaud Verreydt, qui habitait le village voisin. J’ai repris une de ses voitures, une Sunbeam Talbot. Je l’ai pilotée à raison de trois à cinq rallyes par an. J’ai remporté plusieurs succès de classe en catégorie historique.

C’est le Covid qui m’a ramené à mes premières amours: le VTT. Chez les juniors, à plusieurs reprises, j’ai été sélectionné en équipe nationale. Mais à l’époque, les courses étaient bien moins nombreuses qu’aujourd’hui. Et je m’entraînais à peine trois fois par semaine pour six actuellement. Sans compter que je bénéficie depuis deux ans des précieux conseils d’un entraîneur, François Reding en l’occurrence. J’ai la chance que mon épouse et mes deux filles partagent ma passion, mais celle-ci ne me contraint pas à de gros sacrifices. Avec mon métier, je peux m’entraîner durant la journée. Ne croyez toutefois pas que je vis comme un moine toute l’année. Ainsi, samedi, je me suis offert une fondue savoyarde…