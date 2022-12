Antoine Filocco (Petit-Han) : « Un changement tactique qui a réussi »

Ce sont trois bons points, en effet. Il nous les fallait. Tout le monde était à bloc. C’est la première fois qu’on a pu compter sur une équipe au complet et en forme. On sait qu’aucun match ne sera facile pour nous. À 0-0, le gardien arrête un penalty. On parvient quand même à ouvrir la marque et puis je ne peux éviter un autogoal ; je prends le ballon du protège-tibia et je lobe le gardien. Malgré ce coup du sort, on a su renverser la situation. Je pense toutefois, en toute objectivité, qu’on la méritait plus qu’eux.

Petit-Han s’est vraiment réveillé depuis le changement d’entraîneur ?

Oui, le changement d’entraîneur a joué, mais sans doute encore plus le changement de disposition. On a bien remarqué que jouer comme en P3, cela ne fonctionnait pas. On est repassé à quatre derrière et je suis passé d’attaquant à n° 6. Il ne nous manque plus qu’une clean-sheet à présent. Maintenant, on veut vraiment croire à ce maintien, même si l’esprit du groupe a un peu changé. On est moins nombreux aux entraînements que l’an dernier: on est passé de 20 à 12 ou 14. Le noyau dur s’est formé et je crains de perdre certains joueurs. Cependant, ceux qui s’accrochent vont avoir du temps de jeu et ils vont progresser.

Vous avez encore pris un carton jaune le week-end dernier. Le huitième, c’est beaucoup, non ?

Il y a peut-être un excès d’engagement. Et puis je joue en milieu défensif, donc il faut parfois commettre la faute « nécessaire ». Certains diront que c’est pour mes rouspétances, mais je n’en ai reçu qu’une pour cette raison-là.

Avez-vous finalement trouvé le rythme de la P2 ?

En montant, on pensait qu’on aurait plus d’espace, mais ce n’est pas le cas. On doit composer avec un pressing intense. On essaye cependant toujours de jouer au foot, plutôt que de lancer des longs ballons. On a vu, aussi, qu’on ne pouvait pas offrir le moindre cadeau, car cela se paye cash.

La confiance est de retour dans votre camp ?

En effet, l’entraîneur nous encourage beaucoup. On peut compter sur une belle préparation des matches. Il a chaque fois des infos sur les adversaires et on travaille les qualités et les défauts durant la semaine. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui est important.

Quatre équipes sont quelque peu distancées pour l’instant. Cela se jouera entre vous quatre (Petit-Han, Roy, Melreux-Hotton et Houffaloise B) ?

Il n’y a absolument rien de fait pour l’instant. Nous n’en sommes qu’à la mi-championnat et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Avec notre 9 sur 12, on est bien revenu. On sait qu’il y a des matches qu’on ne peut absolument pas perdre. Par contre, certaines confrontations seront plus compliquées. Contre Harre, on savait qu’on n’avait rien à espérer. Certains joueurs qui étaient en danger au niveau des cartons jaunes ont même fait l’impasse sur cette partie pour être sûr de jouer contre Roy. Ce genre de formations a une efficacité offensive qui n’est pas la nôtre.