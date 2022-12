Aberdeen O’Driscoll visera le Mondial en 2023

Aberdeen O’Driscoll continue de se rapprocher des sommets. La petite gymnaste de Léglise, qui fêtera ses 16 ans en janvier, a quitté, il y a quelques mois le centre de haut niveau francophone de Mons pour rejoindre le Sport Vlaanderen Gent où elle s’entraîne désormais avec les meilleures gymnastes du pays, dont Nina Derwael. Et avec de belles perspectives devant elle, comme ce championnat du monde qui se déroulera à Anvers dans moins d’un an. On a évoqué avec elle ce nouveau tournant dans sa carrière.