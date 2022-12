Gwen JAA (Marloie). Titulaire la saison dernière, Jean Desseille n’a eu d’autre choix que de s’effacer pour laisser la place entre les perches à Gwen Jaa, arrivé cet été de Rochefort. Du haut de ses 37 ans, l’ancien portier de Hamoir, Sprimont, Visé et Oosterzonen rappelle chaque semaine qu’il n’a pas joué une petite centaine de matchs dans la 3e division belge (la Nationale 1 actuelle) pour rien. Si vous pensez qu’il est bon pour la maison de retraite, allez revoir les images de son match à Libramont.

Défenseurs

Florent DEVRESSE (Marloie). Après une préparation perturbée par les blessures, il a repris du poil de la bête au point de devenir rapidement indiscutable dans la ligne défensive de Marloie. Capable de jouer en pare-chocs voire en box-to-box, il a été replacé dans l’axe défensif par Frédéric Jacquemart à la suite de la blessure de Gaziaux. Bon dans les duels et intéressant à la relance avec son pied gauche, il s’est directement intégré chez les Famennois. Avec Collard et lui devant Jaa, bon courage aux attaquants de la série pour trouver l’ouverture.

Hugo VIALETTE (Habay-la-Vieille). Avec le Richellois Robin Custinne, il est le seul joueur de champ de la série à clôturer ce premier tour avec 100% de temps de jeu. Ce n’est probablement que le jour où il croquera sa troisième biscotte que Samuel Petit se passera de lui. L’élégance, l’assurance et la moustache de Mats Hummels, avec dix ans de moins. Et une petite touche d’insolence française en plus.

Robin DARDENNE (Mormont). Il n’a jamais déclenché une ola dans un stade et ne le fera jamais. Mais sa lecture du jeu et sa condition physique d’Éthiopien continuent à faire de lui un pion indispensable sur l’échiquier de Philippe Médery. Que ce soit comme milieu défensif, ou à droite dans une défense à trois. Depuis 2019, il ne s’est assis qu’une seule fois sur le banc. Quant à son dernier duel aérien perdu, il remonte probablement à la décennie précédente.

Nicolas GRANDJEAN (Libramont). Il y a les backs droits à la brésilienne, façon Cafu ou Dani Alves, qui passent plus de temps dans le camp adverse à bombarder sur leur flanc qu’à défendre. Puis il y a les backs droits à l’ardennaise, comme Nicolas Grandjean, qui dédoublent et centrent beaucoup moins, mais qui posent un panneau "Stop" dans leur couloir. À bientôt 37 ans, le Libramontois a retrouvé ses jambes de Givry: 14 titularisations en 15 journées (un match manqué pour suspension) et déjà 341 minutes de plus au compteur que sur l’ensemble du précédent championnat en P1. Un vieux briscard qui déçoit rarement.

Thomas DAY (Meix-devant-Virton). On attendait Nicolas, on a surtout vu Thomas. À 24 ans, le frère cadet de l’ancien Soulier d’or s’est affirmé de manière autoritaire au sein de la phalange gaumaise cette saison, au point de se charger, avec efficacité, de certains coups de pied arrêtés. Tantôt arrière central, tantôt arrière gauche, parfois même un cran plus haut, ce pur gaucher a répondu à l’attente jusqu’ici. Et même inscrit deux buts.

Médians

Simon PONCELET (Habay-la-Neuve). Peut-être bien, sans doute même, le meilleur transfert habaysien jusqu’ici. Tandis que Lecomte et Toussaint étaient contraints de se familiariser avec l’odeur de l’infirmerie, l’ex-Givrytois s’est imposé dans une ligne médiane où sa force de travail et son rayon d’action en font un élément incontournable.

Édouard DEHON (Marloie). Le Real Madrid a Luka Modric, Manchester City a Ilkay Gundogan, Marloie a Édouard Dehon. Dans son équipe, il n’est pas le plus rapide, ni celui qui shoote le plus fort, ni celui qui saute le plus haut, ni celui qui marque le plus de buts. Mais il est assurément celui qui a le QI foot le plus élevé, le chef d’orchestre qui rend l’ensemble harmonieux. Le contrôle est toujours orienté dans le bon sens et la passe qui s’ensuit, qu’elle soit envoyée de l’intérieur ou de l’extérieur du pied, arrive à destination 99% du temps. Un joueur que Johan Cruyff aurait adoré.

Nathan COPETTE (Habay-la-Neuve). Auteur de 8 buts et presque autant d’assists (6), l’animateur du jeu habaysien est l’un des joueurs sinon le joueur le plus efficace parmi les clubs luxembourgeois de la série. Et confirme une précédente campagne déjà pleinement réussie. Son pied gauche précis, sa vista et sa disponibilité amènent le liant indispensable à un ensemble au sein duquel il ne se cache jamais, même quand les affaires tournent mal.

Attaquants

Mourad AMROUS (Mormont). "Techniquement, il est plus doué que certains joueurs de D1". Parole de Mattéo Jacquemart, son ancien coéquipier à La Forge. Impliqué dans les cinq buts des siens contre Libramont, auteur de deux talonnades de génie contre Marloie, Mourad Amrous est à ranger dans la catégorie des artistes. Mais l’ancien ailier, reconverti comme attaquant dans le 3-5-2 de Philippe Médery, ne se contente pas d’amuser la galerie et de régaler ses coéquipiers. Il sait, aussi, alimenter le marquoir: 8 buts en 13 apparitions, une moyenne de vrai numéro 9. 18 jaunes en 42 matchs de championnat sous le maillot mormontois (depuis son arrivée en 2020), en revanche, c’est plus une stat de milieu défensif. Son copain Antoine Lecerf ne dira pas le contraire.

Laurent DEWALQUE (Meix-devant-Virton). Dix-sept buts inscrits par Meix jusqu’ici dont huit par le seul Dewalque. Tandis que Godfrin, après une opération du ménisque, commence seulement à revenir dans le coup, tandis que Breda a donné l’impression de courir après sa meilleure forme durant tout le premier tour, l’ex-Longolard a pris le relais dans le rôle de finisseur. Marquant presque autant que sur l’ensemble de sa précédente campagne (10) et bien davantage que lorsqu’il portait les couleurs de Longlier et Arlon. Il a aussi, et surtout, gagné en régularité.

Réservistes

Aloïs REICHERT (Habay-la-Neuve). Si la majorité des entraîneurs sont favorables à une véritable hiérarchie des gardiens, Samuel Petit a dérogé à ce principe cette saison: 9 matches pour Reichert, 6 pour Bartholome venu de l’échelon supérieur. Mais au terme de ce premier tour, c’est bien le portier formé à Virton qui a marqué le plus de points. Et s’est même distingué par des arrêts de la meilleure veine ainsi qu’une autorité pour le moins remarquable à 21 ans. Sans compter qu’il dispose d’un efficace jeu au pied, d’autant plus utile dans la construction depuis l’arrière que prône son entraîneur.

Guy BLAISE (Meix-devant-Virton). 42 ans dans six jours et cette impression sans cesse renforcée que le poids des ans n’a aucune emprise sur lui. Au point que les autres défenseurs mauves admettent sans hésiter qu’ils n’ont pas les mêmes repères lorsque le doyen de l’équipe manque à l’appel. Son métier et son calme olympien lui permettent de tenir efficacement la baraque. Demandez donc à Mathieu Cornet, son plus récent adversaire direct, ce qu’il en pense !

Pierre-Antoine COLLARD (Marloie). La saison dernière, l’enfant du club avait dû attendre la dixième journée de championnat pour enfin goûter aux joies d’une titularisation. Il avait même dû passer par la case "équipe B". On peut dire qu’il a saisi sa chance: il n’est plus sorti de l’équipe depuis et il fait désormais partie des meubles sur le tableau noir de Frédéric Jacquemart. Épargné par les blessures depuis plusieurs mois, il prouve chaque semaine qu’il a l’étoffe d’un défenseur de nationale.

Victor LETÊCHEUR (Marloie). On croyait Mohimont, Dehon et Talmas inséparables, dans l’entrejeu marlovanais. Mais du bas de ses 16 ans (17 depuis le 20 octobre), Victor Letêcheur est devenu un concurrent à prendre au sérieux. La preuve, il termine le 1er tour avec 11 titularisations, soit une de plus que Dehon et cinq de plus que Talmas.

Mathéo VANDAELE (Libramont). Le feu follet de Graide se promenait sur les terrains de P2, avec Assenois, et certains se demandaient s’il était capable de sauter deux classes d’un coup: la réponse est oui.

Lorian LÉONARD (Habay-la-Neuve). Auteur de six buts et deux assists cette saison, l’attaquant bodybuildé des Gaumais fait partie des valeurs sûres de la bande à Samuel Petit. Et des dix joueurs les plus utilisés par un coach adepte du turnover. L’ancien Givrytois n’a pas d’emblée trouvé ses marques, évoluant principalement sur un flanc et même parfois dans une position assez reculée, mais depuis qu’il a été replacé aux avant-postes, dans un système à deux attaquants, il donne sa pleine mesure. Sa vitesse et son jeu en profondeur y sont parfaitement complémentaires avec le jeu en pivot en Molinari.