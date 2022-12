Saint-Léger remet ça !

Une semaine après avoir fêté sa première victoire contre Tintigny, Saint-Léger a mis Neufchâteau C au tapis (70-49). " Ce n’est pas un coup de chance. On a fait le travail, avec la manière, et on a été la chercher , se réjouit le coach Olivier Califano. C’est une victoire qui nous fait encore plus plaisir que celle contre Tintigny. On espérait une surprise, mais on ne s’attendait pas à ce que ça vienne aussi vite. Notre défense de zone a bien fonctionné. On a fermé la raquette. Les Chestrolais ont shooté à distance pendant trois quart-temps, mais dans le dernier, ils n’ont plus eu de réussite et nous, on a déjoué leur press et concrétisé à l’intérieur et sur contre-attaque. Avec 70 points marqués et 49 encaissés, c’est notre meilleure attaque de la saison et notre meilleure défense. "