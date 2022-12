La Vierre a cru refaire le coup de l’an dernier

Laurence Maniet n’était cependant pas trop déçue de devoir se contenter d’un point. "Même si vous avez toujours un goût de trop peu en ne gagnant pas quand vous renversez la situation, glisse l’expérimentée chestrolaise. Ce qu’il faut retenir, c’est la montée de nos jeunes joueuses. Prenez la petite Anna Robert. Elle vient de P3, mais elle a effectué une super rentrée. Elle a su saisir sa chance. Il faut travailler pour former la relève."

Avec six points, La Vierre occupe actuellement l’avant-dernière place. "Mais nous avions les moyens de faire mieux, assure Laurence Maniet. Notre début de saison a été compliqué alors que le noyau n’avait pas changé et que l’an dernier, nous avions terminé en boulet de canon. Nous espérions rester sur la même dynamique, mais nous avons totalement raté notre première rencontre et il a fallu tout recommencer. Dans certains matches, nous aurions dû aller chercher des points. Mais bon, c’est typique de La Vierre. Nous pouvons battre n’importe qui, mais nous pouvons aussi nous prendre les pieds dans le tapis contre toutes les équipes de la série."

Avant-dernières au classement, les filles de Miguel Leyder ne sont pas encore larguées. "Les écarts sont minimes. Je n’oublie pas que voici un an, nous étions aussi dans le bas de tableau avant de nous relever au deuxième tour. J’espère que ce sera pareil cette saison. Mais il faudra attraper plus de régularité. Quand la tête va, tout va. Mais quand nous doutons un peu, c’est plus compliqué. Rien n’est encore mal fait, mais ce serait quand même bien de laisser deux équipes derrière nous histoire de pouvoir nous rassurer", termine Laurence Maniet.