Julien Van Hoey ne veut plus voir Rossignol jouer au yo-yo

Le partage décroché par Rossignol est d’autant plus important que derrière, Grandvoir a pris un point et que Corbion s’est imposé. "Oui, étant donné les autres résultats, il était impératif de ne pas être battu, avoue Julien Van Hoey. Nous avons joué avec notre cœur. J’ai eu l’impression de retrouver le vrai Rossignol, une équipe qui propose un jeu correct et qui se bat sur chaque ballon. Alors oui, Neuvillers a eu plus d’occasions, mais c’est dommage d’avoir pris le but égalisateur juste avant le repos. Si nous parvenons à rentrer aux vestiaires avec un but d’avance, peut-être que nous voyons un match différent."

Après une entame en mode mineur, Rossignol est monté en puissance. Depuis quelques semaines, excepté le couac à Bercheux, les hommes de Julien Guillaume répondent présents. "Mais nous manquons encore un peu de constance, dit Julien Van Hoey . Nous avons des joueurs qui flambent pendant deux ou trois semaines et puis, ils disparaissent pendant le même laps de temps. Il faut parvenir à gommer cela. Mais bon, n’oublions pas que nous sommes un groupe jeune. Et je vois déjà un vrai progrès depuis le début de la saison."

Encore en P1 dans un passé pas si lointain, Rossignol est reparti sur de nouvelles bases. Mais les Lochnots ont toujours la même muraille entre les perches. "Je suis le dernier rescapé de l’époque P1, sourit Julien Van Hoey. J’ai connu toutes les séries provinciales avec Rossignol. Mais le but, c’est vraiment de rester en P2 afin de faire grandir les jeunes. Il faut éviter de faire le yo-yo entre la P2 et la P3. Dimanche, je pense que nous avons prouvé que nous avions le niveau pour la série. Mon avenir ? Je n’ai jamais caché que j’aimerais rejouer plus haut, tout le monde est au courant. Là, j’habite à Rossignol, mais je vais bientôt déménager en France, à 25 minutes de Rossignol. Mais j’ai vraiment difficile à m’imaginer quitter le club. En arrivant ici, comme je l’avais déjà dit, j’ai trouvé une deuxième famille."