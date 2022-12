Basket (P1) : les Fratinots devront passer un cap

Comme souvent dans ces cas-là, le match s’est joué sur des détails: un mauvais choix, une erreur, un rebond, des lancers francs ratés. Si les Rullots n’ont guère brillé derrière la ligne durant le temps réglementaire (13/26), ils ont fait un sans-faute en prolongation (8/8) et c’est ce qui a fait la différence, puisque Fratin n’a, de son côté, réussi que 3 lancers sur 6 durant le temps additionnel (27/45 au total). "On fait un bon match, mais la fin, c’est décevant, commente Thomas Gaertner. On manque d’expérience. Mais là, c’est une question de concentration, selon moi. Cela se joue à chaque possession. C’est dommage. Mais l’équipe progresse bien et les jeunes ont beaucoup de qualités. "

Fratin, annoncé candidat aux play-off, a maintenant perdu contre Musson, Athus, Saint-Hubert et Rulles. Et n’a pas encore gagné contre une équipe du top. "À chaque fois, ça se joue en fin de match sur pas grand-chose, peste l’ailier fratinot. Libramont, Athus, Rulles, pour moi, il n’y a pas d’équipe au-dessus du lot. On a joué le match les yeux dans les yeux à Rulles. On est présent, mais il nous manque un petit quelque chose pour passer le cap. Et il nous manque le résultat qui va lancer la machine. On a l’équipe pour aller en play-off. C’est notre objectif. Et je suis confiant. La saison est encore longue. Mais il va falloir gagner ce genre de matches, car les places vont être chères. De toute façon, on ne peut pas prétendre au top 4 si on ne bat pas d’équipes du top 4. "

« Mon père ? Un vrai passionné »

Thomas Gaertner a débarqué à Fratin cet été, en compagnie de son pote Yohann Smaïl (arrivé à Chantemelle en janvier dernier). "On a été équipier pendant presque quatre saisons à Longwy (N3 française) et on voulait rejouer ensemble, dit-il. À Fratin, les jeunes en veulent et sont à l’écoute, cela nous a plu. Mon père au coaching ? Ça se passe bien. C’est un vrai passionné et il vit toujours les matches à fond. Il n’arrête pas de gesticuler et de donner des consignes le long du terrain, c’est vrai, mais pour moi, c’est beaucoup mieux qu’un coach silencieux. Cela donne une énergie supplémentaire à l’équipe. S’il le fallait, il serait prêt à monter au jeu…"