Antoine Méloni bientôt en route pour le Mexique

"Je vais poursuivre mes études (dans les finances) à l’université ITAM, précise-t-il. Pour l’instant, je suis déjà mes études en anglais, à Maastricht. Là, je vais en profiter pour apprendre une troisième langue, l’espagnol. J’ai toujours été attiré par les pays exotiques. Je reviendrai en Belgique au mois de juin. Ensuite, à la rentrée scolaire l’année prochaine, je commencerai un masters et ce sera certainement à l’étranger, quelque part en Europe."

Le foot dans tout cela ? "J’espère jouer au Mexique dans le championnat universitaire. Je ne sais pas du tout à quoi m’attendre. On verra. Quand je serai de retour à Arlon, en juin, je compte faire la préparation physique, en juillet, avec le club. La suite, aucune idée."

Le garçon va évidemment se tenir au courant des résultats des Arlonais et de la P1 luxembourgeoise de l’autre côté de l’Atlantique. "C’est une certitude, dit-il. On a un groupe Facebook et j’aurai des contacts avec mes potes. Je suivrai aussi via internet, et les matches en live via l’Avenir. Il y a 7 heures de décalage horaire entre le Mexique et la Belgique, ça ira."

Quatre semaines sur la touche

Que peut-on attendre d’Arlon au deuxième tour ? "On a un bon groupe, estime le défenseur central. J’espère pour l’équipe qu’elle se qualifiera pour le tour final. Elle a les qualités. C’est vrai qu’on est très irrégulier. On propose du bon football, on domine souvent, mais il nous manque le dernier geste ou la dernière passe tranchante, pour concrétiser notre domination. "

Depuis l’entame du championnat, Antoine Méloni a nettement moins joué que la saison dernière. Alors que le tout jeune Robin Moutschen est rapidement devenu un titulaire indiscutable dans l’axe défensif. Trop de concurrence ? "Non. On était aligné tous les deux en début de saison et ça marchait bien, les résultats étaient là, indique-t-il. Mais au troisième match, contre La Roche, je me suis blessé. J’ai eu une élongation aux ischios. Je pense que j’ai repris trop vite, cela a traîné et je suis finalement resté quatre semaines sur la touche. Quentin (Lejeune) est en bonne progression et il forme aussi un bon duo avec Robin Moutschen. Lui, on voit qu’il s’entraîne souvent avec la sélection nationale du Grand-Duché. Il apporte beaucoup à l’équipe. On s’entend très bien tous les trois. La concurrence est saine entre nous. Et il y a besoin de tout le monde sur une saison. Quand je serai parti ? Pour moi, Édouard Davies peut aussi jouer dans l’axe. Ce serait un choix de qualité."