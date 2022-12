Puis il y a eu ces cinq minutes de folie. Ou cinq minutes d’incompréhensible flottement si l’on analyse les choses à travers le prisme rochois. Complètement absents et dépassés alors, les joueurs de Michel Godefroid ont vu leurs adversaires rappliquer et passer devant sans avoir eu le temps d’en mesurer les conséquences. Ce nouvel échec, le septième déjà, et dans un match à six points, les enfonce un peu plus en bas de tableau.

Avant cela, la première période s’était résumée à une belle partie de football, assez équilibrée. Dès la 10’, Macoir hérite ainsi d’une belle occasion mais ne cadre pas. De l’autre côté, Prévot voit son envoi terminer sur la barre. À la demi-heure, les visiteurs passent devant sur un penalty (léger) accordé par Mme Deckers. Au retour des vestiaires, Bastogne domine les échanges et enclenche la cinquième pour ces cinq minutes de folie. La Roche fait ensuite preuve de caractère et parvient à réduire la marque. Malgré le pressing des visiteurs dans les dernières minutes, le bloc bastognard résiste et s’offre donc sa première victoire à domicile.

BASTOGNE: Labranche 6 ; Jacob 6 (74’, Lepinois), Muller 6, Barry 6, Gruslin 6 ; Belche 6 (60’, Stilmant 6), Dufays 7, Macoir 7, Guillaume 6 ; Thorn 6 (90’, Tchinde), Camara 6.

LA ROCHE: Catania 6 ; Bouillon 6 (23’, Remy 6), R. Van Geen 6, Muller 6, Demeuse 6 ; Volvert 6 (81, Weyders), C. Dubois 6 (77’, Mahin), M. Dubois 5 (60’, Philippe 6), Prévot 6, Englebert 6 ; Remacle 6.

Arbitre: S. Deckers.

Assistance: 60.

Cartes jaunes: Guillaume, Dufays, Macoir, Volvert, Prévot, Weyders, Remy.

Buts: Prévot (28’, pen. 1-0), Macoir (57’, 1-1 ; 93’, 4-2), Thorn (58’, 2-1), Dufays (61’, 3-1), Philippe (65’, 3-2).

Note du match: 7.

28’, Labranche accroche Remacle ; Prévot convertit le penalty (0-1).

57’, Muller frappe sur le poteau ; Macoir suit et arme une frappe à son tour (1-1).

58’, Thorn se joue de la défense et arme une frappe (2-1).

61’, Dufays y va également d’un tir à distance (3-1).

65’, Philippe place sa tête sur corner (3-2).

93’, au terme d’une contre-attaque, Macoir lobe le gardien (4-2).