Tellin bat Saint-Pierre dans le choc et creuse l’écart en tête

Bertrix 5 – Bouillon B 0

Victoire sur un score de forfait pour la troupe de Julien Fries. C’est d’ailleurs ce dernier qui trouve la tête de Bodelet dès la 5' pour l’ouverture du score. 1-0, c’est le score à la mi-temps. À la 55', on retrouve Fries pour une phase arrêtée qui débouche sur un autobut des Bouillonnais. À 15 minutes du terme, Picard remporte calmement son face-à-face pour faire 3-0. Wanlin fera 4-0 d'une belle tête. Et enfin, dans les derniers instants, Picard récidivera par le biais d’une belle frappe croisée. "La victoire de Bertrix est méritée, nous avons fait le maximum avec nos jeunes, mention particulière à Hugo Molitor qui a été très bon", souligne l’entraîneur des visiteurs, Jean Braconnier.

Tellin 1 – Saint-Pierre 0

Tellin a remporté le match au sommet face à une équipe de Saint-Pierre qui a toutefois démontré qu’elle avait le talent nécessaire pour jouer les premiers rôles jusqu’au bout. Les hommes du président Jerouville peuvent nourrir certains regrets au regard de leur prestation. D’autant plus que Tellin a eu besoin d’un penalty pour émerger en fin de partie. Gillet n’a pas tremblé pour offrir un nouveau succès ô combien important aux siens, qui prennent quatre longueurs d’avance en tête de la série.

Carlsbourg 7 – Orgeo B 1

Les Carlsbourgeois n’ont pas fait dans la dentelle ce week-end. Les buteurs locaux sont Tagnon, Pochet, Foulon, L. Rezette (2), Richard, Rongvaux, tandis que l’inévitable Leitz a inscrit le pion orgeotois.

Bras 3 – Warmifontaine 1

Bras a pu compter sur un grand Jérôme Hotton ce week-end. L’ancien buteur de Libin et Saint-Hubert y est allé de son triplé. Le premier but tombe sur un caviar de Zimmerman: le héros du jour conclut tranquillement. Après les citrons, on retrouve Hotton qui trompe le gardien des Ardoisiers à la suite d’une belle transversale de Cobut. Enfin, il ponctuera son festival grâce à un centre parfait de E. Borcy. Jacob sauvera l’honneur en fin de match.

Namoussart 3 – Petitvoir 1

Namoussart a remporté le derby chestrolais en inscrivant deux buts prodigieux, notamment le premier de la partie, avec une talonnade de Tene Talla façon Cristiano Ronaldo de la grande époque. Petitvoir égalisera sur un penalty obtenu par Lodriguez et converti par l’inévitable Hanchir. Dans l’autre sens, les joueurs locaux bénéficient également d’un penalty, mais Pierret détourne l’envoi de Tene Talla. Après le café, Collot inscrira un but d’anthologie avec une frappe des 35 mètres qui finira sa course en pleine lucarne. Moraux fixera les chiffres grâce à un bon travail de Tene Talla en amont. "Un piètre match de P3, félicitations à Namoussart, nous n’avons pas été à la hauteur", reconnaît humblement, le coach de Petitvoir, Jean-Pierre Kraus.

Neuvillers B 1 – Ochamps B 0

Ochamps pense passer devant dès la 5', mais l’homme en noir annule le but pour une raison énigmatique. L’ouverture du score officielle tombe au quart d’heure: Picart devance le gardien et place de la tête le ballon au fond des filets.

Après une première période équilibrée, les Jaune et Noir prennent l’ascendant dans le jeu, mais voient l’arbitre annuler un nouveau but à la suite d’un hors-jeu litigieux. Gillet pense encore égaliser, mais le gardien local sort le grand jeu. "Certaines décisions arbitrales sont largement discutables, mais félicitations à Neuvillers", dixit le cornac d’Ochamps, Christophe Plennevaux. Avec ce nouveau succès, Neuvillers confirme sa métamorphose.