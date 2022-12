Nassogne accroché, tapis rouge pour Harre-Manhay

Houffaloise B 1 Harre-Manhay 4

"Le score est sévère pour nos gamins (NDLR: 6 joueurs de moins de 18 ans), soupire le coach local David Bouillenne. Face à des joueurs au parcours et à l’expérience au-dessus de la moyenne de la série, on a livré 60 minutes sérieuses et appliquées. La mentalité a été encourageante." Manhay ouvre la marque avant la demi-heure grâce à un penalty transformé par Roberty (0-1). Dès la reprise, Bastin rétablit la parité (1-1). La joie est cependant de courte durée avec Rasquin pour le 1-2. El Ouaaliti fête alors son entrée avec un doublé pour fixer les chiffres à 1-4. Le leader profite du partage de Nassogne pour prendre six points d’avance.

Petit-Han 3 – Roy 2

"Une victoire qui fait du bien face à un adversaire direct", se réjouit le coach local Sébastien Magnée. Petit-Han s’est totalement relancé dans la lutte pour le maintien en se rapprochant à deux points du siège du premier non-descendant. Juste avant la pause, Thonon trouve la faille (1-0). Roy profite d’un auto-goal de Filocco pour rétablir la parité, puis prend les devants grâce à Lichtfus (1-2). Thonon, en verve, ajuste une frappe lointaine (2-2). Dropsy arrache la victoire en fin de partie (3-2).

Gouvy B 3 – Halthier 1

Sixième succès de rang pour les Gouvyons dans cette 2e tranche. Les Orangés n’ont pourtant pas eu la tâche aisée. En effet, Halthier a ouvert la marque par Oliveira d’un coup franc de 40 m (0-1). Burton rate alors deux grosses opportunités et il faut attendre les dix dernières minutes pour voir les visités inverser la tendance. Paquay rétablit la parité, puis Dewalque donne l’avantage aux siens à la 89’ et dans le temps additionnel, Paquay fixe les chiffres.

Mageret 3 – Melreux-Hotton 0

"Une victoire qui fait du bien, à la fois au niveau comptable et au moral après notre 3 sur 18", sourit l’entraîneur local, Dimitri Loffet. Dès la 4’, Nicolas profite d’une offrande du gardien visiteur (1-0). Peu après, Degives dribble deux joueurs et transmet le cuir à Luc qui conclut (2-0). Juste après la pause, Melreux se montre un peu plus agressif, mais Mageret est solide derrière. Les visiteurs sont alors réduits à dix après l’exclusion de Tihon. Delperdange tue tout suspense dans la foulée (3-0). Degives a le 4-0 au bout du pied, mais rate son penalty. Luc, Degives et Jenon auraient aussi pu faire grimper les chiffres.

Érezée 1 – Nassogne 1

"Un partage logique, même si nous avons livré une belle deuxième période", analyse le coach visité Nicolas Walhain. L’entame de la rencontre est en faveur de Nassogne qui ouvre logiquement la marque grâce à Diouf qui sort de la mêlée (0-1). Des frappes lointaines de Knis sont peu payantes. Juste avant la pause, Fievet se libère de son marquage et trouve Léonard au deuxième poteau (1-1). Érezée se montre plus solide durant le second acte, mais sans pouvoir prendre les devants. Toutefois, Mustafaj aurait pu offrir la victoire aux Verts, mais son essai sur la tête touche le poteau.

Tenneville 2 – Waha-Marche 0

Une rencontre très serrée avec des occasions partagées, mais Tenneville s’est montré plus réaliste devant le but. Si Waha a touché le poteau, ce sont les visités qui ouvrent la marque juste après la pause grâce à Neu (1-0). N. Louvins double la mise à l’entrée du dernier quart d’heure (2-0). Les Famennois poussent en fin de partie, mais en vain.