« Mauvais, à l’image de notre premier tour »

Incapables, jusqu’à présent, de gagner une rencontre à l’extérieur, les Mauves se devaient d’être à la hauteur de l’enjeu s’ils ne voulaient pas laisser filer de précieux points à un adversaire direct. "Ce n’était pas le cas et les mots sont difficiles à trouver pour expliquer notre prestation", pestait encore le dernier Soulier d’or provincial.

Et pourtant, Lefort, en déposant un coup franc sur le front de Nkokolo après dix minutes de jeu à peine, n’aurait pas pu mieux s’y prendre pour mettre ses couleurs sur le droit chemin. "Malheureusement, nous n’avons pas su faire preuve de constance par la suite, analysait encore le Libramontois. Il y avait du contenu en première période, mais beaucoup trop d’espaces pour l’adversaire en seconde. Et puis il y a ce tournant du match quand Herstal inscrit son deuxième but alors qu’une minute plus tôt, nous ratons carrément le 1-2 ! Le niveau national, c’est ça: quand tu ne transformes pas tes occasions, tu te fais punir derrière." Un sursaut d’orgueil (avec un nouvel assist pour Lefort) relançait les Mauves, mais l’équipe liégeoise, en réaction, ne demandait pas son reste et enterrait les derniers espoirs luxembourgeois.

Et maintenant, alors qu’il reste deux rencontres à disputer en décembre (La Calamine et Durbuy), avant un second tour d’ores et déjà (très) compliqué à aborder ? "On n’y arrivera que si nous réagissons avec un véritable esprit de groupe. On a déjà connu cette situation la saison passée en comptant cinq points de retard sur Meix, sans jamais rien lâcher." À ce détail près que la roue tournait tout de même dans l’autre sens…

HERSTAL: Fillieux, Sylla, Audoor, El Guendi, Goblet, Benothman, Karatas, Jamart (86e Sixset), Ljubic, Wanderson (86e Farid), El Farsi (89e Servais).

LIBRAMONT: Delmé, Grandjean (77e Richard), Grégoire, Robinet, Bunout, Nélisse (77e Thomas), Mosquera, Nkokolo (61e Giboux), Lefort, Baudot (56e Vandaele), Minthe.

Arbitre: M. Vahé.

Cartes jaunes: Grandjean, Benothman, Mosquera. Carte rouge: Robinet (75’).

Buts: Nkokolo (10’, 0-1), Wanderson (31’, 1-1), El Farsi (44’, 2-1), Minthe (67’, 2-2), Wanderson (70’, 3-2), Wanderson sur pen. (76’, 4-2).