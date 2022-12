Match arrêté à Martelange

Martelange 1 – Bleid 2 (arrêté)

À la 74', l’arbitre Ryan Duponcheel a sorti un bristol rouge au nez du coach martelangeois Julien Cocoméri. Deux minutes plus tard, il a décidé de mettre un terme à la partie, se sentant menacé par des remarques venues des tribunes. "C’était un match plaisant et fair-play, commente le joueur rouge et jaune Sylvain Cotman. C’est vraiment regrettable et incompréhensible." Le score était à ce moment de 1-2 en faveur des Pânis. Les buts ont été marqués par Grairi et Simon (0-2), puis par Coso (1-2 à la 21'). Suite des débats au CP, mais on voit mal la victoire échapper aux Gaumais.

Jamoigne 6 – Arlon B 0

Jamoigne confirme ses bonnes dispositions de ces dernières semaines et Arlon B s’enfonce encore un peu plus vers la P3. Un doublé de Boban Marloye après de belles combinaisons a mis Jamoigne sur orbite en première mi-temps, malgré une grosse frappe arlonaise qui a atterri sur le poteau. Jamoigne a déroulé en deuxième période sous l’impulsion de l’omniprésent Thomas Séverin. Les buts se sont enchaînés avec Hubert, Mboyo, Roland et Pelin, auteur de son premier but à l’âge de 16 ans.

Nothomb 1 – Tintifont. 0

Victoire précieuse sur un score Arsenal pour Nothomb qui a cherché à corriger ses difficultés défensives de ces derniers temps. "Cette clean sheet inhabituelle dans notre chef est rassurante, se réjouit le capitaine mauve Antoine Parisse. La manière n’est pas encore là, mais la prestation collective est encourageante. Nous avons encore tout le second tour pour retrouver notre niveau. Nous avons eu pas mal d’occasions, mais la concrétisation a fait défaut." Avec cette solidité défensive, il a suffi que l’inévitable Martin Mairlot sorte de sa boîte à la 40' pour que Nothomb prenne les trois points et garde ses principaux concurrents dans sa ligne de mire.

Meix/Virt. B 5 – St-Léger 0

Lorsque les Méchois mettent de l’envie dans leur jeu, les résultats suivent. Dans la foulée de leur belle victoire contre Nothomb, ils ont atomisé les Léodégariens de Jean-Claude Noël. "Nous insistons sur la culture de la gagne qui doit faire partie de l’ADN de Meix, se réjouit le T1 Gilles Thiriot. Aujourd’hui, toute l’équipe a été à l’image de notre capitaine Loïc Bertin. Espérons que cette bonne spirale continue." Les buts ont été inscrits par Halluent et Marichal contre son camp (2-0 à la mi-temps), puis par Lambrechts, et Evrard, avant un nouveau but contre son camp, cette fois d’Aurélien Résibois.

Aubange 4 – Vance 1

Luis Lino, le T1 aubangeois, reste les pieds sur terre malgré cette victoire plantureuse: "Mon équipe peut beaucoup mieux. Nous avons eu la chance de marquer rapidement et surtout de voir l’arrière central adverse Alexandre Dasnoy se faire exclure dès la 11'." Outre la victoire, les buteurs pourront en tirer des satisfactions personnelles: Koenig inscrit son petit but comme à chaque match depuis plusieurs semaines, Feltesse est récompensé après trois ans de galère sans football et Logan Collin, monté à la 62', y est allé d’un doublé. De bon augure pour la suite.

Châtillon 1 – Tontelange 7

Tontelange a remporté une victoire facile qui enfonce Châtillon dans une zone très dangereuse du classement. "Il nous fallait absolument ces trois points avant le dernier match avant la trêve, se réjouit le CQ Claudy Henaux. Nous serons fort déforcés pour aller à Bleid la semaine prochaine. On ne voulait pas passer les fêtes en restant sur deux défaites consécutives." Le match a été vite plié: Prud’homme, Schmitz et un hat-trick de Gischer ont réglé le problème avant la mi-temps (0-5). Gischer et Schmitz ont porté le score à 0-7 avant que Fabrice Muller ne sauve l’honneur à la 85'.