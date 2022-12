Les Habaysiens récoltent enfin ce qu’ils méritent

"N ous nous inclinons face à une belle équipe, une des plus belles vues à ce jour. S’il y a des défaites honorables, celle-ci en fait certainement partie." Tels étaient les propos tenus par Philippe Médéry à l’issue d’une partie au cours de laquelle les Habaysiens ont impressionné dans tous les secteurs de jeu. Une autre issue que la victoire aurait certainement été bien cruelle pour l’équipe gaumaise, la seule de la série encore invaincue à l’extérieur. Et pourtant, tout avait plutôt mal débuté pour une formation qui affichait un bilan de huit partages et cinq victoires, la dernière remontant au 30 octobre face à Givry. Comme il en a pris la bonne habitude, Mormont débute pied au plancher, ce qui permet à Mourad Amrous de mettre les Orangés aux commandes peu après le coup de sifflet initial. Loin d’être abattus, les Habaysiens ne baissent pas les bras et recollent assez rapidement au score à la faveur d’un penalty, concédé de manière un peu stupide par le capitaine local Denis Crèvecœur. Revigoré par cette égalisation, Habay va prendre le jeu à son compte, mettant régulièrement sous pression la défense mormontoise, peu habituée à être bousculée de la sorte. Heureusement pour eux, les Orangés peuvent compter sur Jonathan Nseka, leur dernier rempart pour les maintenir dans la partie. Alors que Nathan Copette se voit contré de justesse, le portier local se met en évidence face à Lorian Léonard et François Reyter, permettant de la sorte à son équipe de rentrer à la pause avec un nul il faut bien l’avouer un peu flatté. "Si c’est 1-0 à la mi-temps, notre tâche aurait sans doute été plus compliquée, avoue Nathan Copette. Heureusement, le doute ne s’est jamais installé dans nos rangs et nous revenons rapidement au score."