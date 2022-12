"On s’attendait à un match compliqué et il l’a été, résume le coach Marc Hawley. Ce n’était pas terrible. Courtrai est très très fort. Je pense, oui, que c’est la meilleure équipe qu’on ait affrontée cette année. On a été dominé physiquement, très bousculé défensivement et on n’a pas su courir et développer notre jeu."

À la reprise, Courtrai poursuit sa balade, Neufchâteau subit et les chiffres grimpent à 90-49 à la demi-heure ! Dans le dernier acte, les Flandriens lèvent le pied et les Chestrolais atténuent ainsi, quelque peu, la sévérité du score: 105-78.

"Le dernier quart-temps nous a permis de rendre le score un peu plus respectable. Mais dans l’ensemble, on était nulle part, conclut Marc Hawley. On avait déjà la tête au match du lendemain, contre le Spirou. C’est humain. Au moins, il n’y a pas eu de blessé. Simon Hissette s’est fait un peu mal au dos, mais ça devrait aller. J’avais onze joueurs et personne n’a joué trente minutes. J’ai donné du temps de jeu à Aaron (Harvey), qui joue moins d’habitude, et aux deux joueurs de R1 qui nous avaient accompagnés (Hawley et Dejardin) et qui se sont bien débrouillés. Alexis (Pierre), qui revient de blessure, a joué 15-20 minutes, c’était bien pour son rythme."