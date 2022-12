Soca Bastogne 13 – Le Gaumais 1 "Après un départ difficile, on monte en puissance, cela fait plaisir de voir l’équipe jouer de la sortie", se félicite le président Parmentier. Le Gaumais n’a jamais eu voix au chapitre et les Bastognards signent un 8 sur 8. "On est content du bilan comptable, mais surtout de la manière", ajoute le président.

Sogefoot Aubange 6 – FJEP Lexy 19 Les Banquiers ont été humiliés par les détenteurs de la lanterne rouge. "Je ne sais pas si on peut appeler cela un match, soupire le gardien aubangeois Jérôme Collin. C’est la saison de trop pour Sogefoot en P1. Nous aurions dû rajeunir et renouveler l’effectif. Et maintenant on doit composer avec les blessés. Sans parler de notre maitre à jouer Élysée Lecomte qui ne sait plus venir cette saison." Par contre, côté français, cela pourrait bien être les points du réveil et de l’espoir.