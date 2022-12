Houmart tient Champlon en échec

Odeigne 0 – Bourdon 2

Le leader a fait la différence sur deux phases arrêtées. "En première mi-temps, ils se créent trois belles opportunités et nous une, commente Pierre Henrotin, le cornac odeignois. Nous rentrons bien après la pause, mais leur premier but nous coupe les jambes." Kaygisiz, isolé sur un coup franc, fait la différence (0-1). Rentré quelques minutes plus tôt, Mustafaj clôture les débats sur un corner de Leboutte à un quart d’heure du terme (0-2).

Heyd 6 – Harre-Manhay B 1

Les Manhaydois mangent leur pain noir en cette fin d’année. Battus 0-3 avant l’arrêt du match la semaine passée, le score était de 4-0 à la pause à Heyd. "Nous avons plusieurs absents et je n’arrive pas à bien faire jouer mes jeunes", regrette leur mentor, Daniel Closon. Score final: 6-1. Cambron (2), Fagnoul, Sevrin, Talbot et Schmit ont marqué pour les Étoilés, Ako a fait 4-1 en début de 2e période.

Nassogne B 3 – Bomal 7

Les Bomalois retrouvent des couleurs chez la lanterne rouge. Le début de match est disputé et Batter ouvre le score à la 20' (1-0). L’égalisation tombe dans la foulée et les Rouges vont dérouler jusqu’à la pause (1-4). Au retour des vestiaires, Bomal sale l’addition, notamment grâce à un Dylan Renard puissance 4 (1-6). D'un doublé, Jeanjot réduit l’écart. Les buteurs bomalois sont Polet (2), Renard (4) et Ponthir.

Vecmont 0 – Mormont B 0

Les deux formations ont pris chacune une mi-temps à leur compte, sans concrétiser leurs temps forts. Delince et Grégoire se créent deux belles opportunités pour les visiteurs au premier acte. Après les citrons, Vecmont ne laisse pas son opposant sortir de sa moitié de terrain, mais se montre madroit dans le dernier geste. Léger coup d’arrêt pour les Unionistes qui restaient sur trois succès consécutifs.

Oppagne B 6 – Roy B 1

En cette fin d’année, les affaires tournent pour les Coalisés. Peu mis en difficulté, les Gaulois mènent rapidement de deux buts via Palmers et Philippart (2-0). La réduction du score de Bertrand n’y change rien (2-1), car Philippart plante deux nouvelles roses avant la pause, sur penalty et de la tête (4-1). Après les citrons, Zune et Delatte participent à la fête (6-1).

Rendeux 5 – Bande 0 (forfait)

Bande ne s’est pas déplacé à Rendeux. Les Bandurlains ont déclaré forfait pour la 2e fois de la saison, faut de combattants nécessaires. Rendeux prend la 2e place devant Heyd.