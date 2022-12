Hentcho: « On sent l’odeur de la P2 à des kilomètres »

Les semaines se suivent et se ressemblent, chez les Sudistes. Et le refrain tant entendu depuis le début de saison, "Freylange va bien finir par remonter", même Joël Hentcho n’y croit plus: "On ne va pas se mentir, on commence à sentir l’odeur de la P2 à des kilomètres. On a une équipe avec des noms, mais sans âme. On ne se bat pas pour le copain et il n’y a personne sur le terrain pour dire ‘‘stop’’ dans les moments compliqués. Je pense à un mec comme Claudy Marcolongo. Quand tu as un gars pareil dans ton équipe, le match n’est jamais perdu avant le coup de sifflet final. Mais ce profil de bagarreur au cœur du jeu nous manque cruellement. Nous avons des joueurs qui sont très bons quand tout va bien, mais qui deviennent transparents quand tout va mal. C’est dans la difficulté que se révèlent les vrais leaders. L’absence d’un Alex Vitali nous fait très mal." Les chiffres le prouvent: il a joué deux matchs complets cette saison et ce sont les deux seuls que Freylange a remportés (4-0 contre Bastogne, 0-5 à La Roche).

Joël Hentcho n’est pas du genre à manier la langue de bois et il l’avoue sans détour: un parfum de résignation commence à se répandre dans le vestiaire freylangeois: "À partir du moment où même un coach de la trempe d’Éric Picart ne parvient pas à redresser la barre, c’est que le problème est profond. On a de la chance d’avoir un entraîneur de cette qualité. J’apprends comme je n’ai jamais appris. Mais on ne lui rend rien de ce qu’il nous donne. Je suis déçu pour lui. Après cette défaite à Messancy, je ne vois plus trop comment on va pouvoir s’en sortir. Alors si on perd contre Assenois samedi…"