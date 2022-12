Givry B tenu en échec par Witry

Montleban 7 – Cobreville 2

Et dire que Cobreville a mené deux fois au score ! Après quelques minutes de jeu par P. Goosse (0-1), avant que Tack n’égalise, et une seconde fois via Van Reeth au quart d’heure (1-2). Rien ne laissait prévoir une telle suite de la rencontre. Le joueur-entraîneur Vincent Caprasse donne l’impulsion en égalisant (2-2). Cougnet suit le mouvement (3-2) et on retrouve les deux mêmes à la conclusion en 2e période (5-2). Le duo Cantagallo-Delperdange prend ensuite le relais (7-2).

Witry 2 – Givry B 2

"Dommage d’avoir encaissé ce but en fin de rencontre, mais il faut être honnête, le match nul est logique, commente le coach local Dimitri Gatez. Givry a eu pas mal d’occasions mais n’a pas su les mettre. Nous, on n’a pas fait le 3-1 et on l’a payé…" Leduc a égalisé dans les arrêts de jeu lors du rush final des Givrytois. Avant cela, Chisman avait ouvert la marque (0-1) et Dumont et Flamant avaient renversé le score en début de 2e période.

Compogne 0 – Sibret 1

Un derby agréable qui s’est soldé par la 2e défaite de Compogne, qui domine en première période. On retiendra parmi les belles occasions, celle de Lanfant qui file vers le but sans pouvoir conclure et celle de Nathan Demuynck qui voit sa frappe repoussée par Georges. Sibret reprend bien et un ballon dévié par Demeuse est à deux doigts de tromper Dominique. Dans la foulée, Gusbin frappe et le portier local repousse, mais Sass suit (0-1). Compogne pousse et dans les derniers instants, un envoi lobé de Debout est sorti d’une belle claquette par Georges. À noter que le match a été très bien dirigé par Loic Krier, le T2 de Sibret.

Vaux-Noville B 3 – Sart B 0

Doit-on déjà parler de "l’effet Spoiden" du côté novillois ? "Nous avons demandé à Georges Spoiden de rejoindre Francis Pieters dans la gestion de l’équipe, explique le président Stany Rossion. Ils n’ont pas le même profil et on sait que Georges peut apporter ce qu’il manquait à l’équipe depuis quelques semaines." Le succès se dessine dans le cinquième quart d’heure avec des bus de Servais et Weiler (2-0). Et à la 80’, Sagna signe le 3-0.

Sainte-Ode B 0 – Bovigny 3

Après une disette de six journées, Bovigny renoue avec la victoire. Le break était déjà fait après une vingtaine de minutes, via Da Silva et Wieclawski (0-2). Brica absent, on attendait Clause pour alimenter le compteur, mais seul Bonivers va trouver l’ouverture en 2e période (0-3). Seule ombre au tableau, l’exclusion de Provoost (double carte jaune).

Tavigny 0 – Salm 5

Un jour sans pour Tavigny et surtout un début de match catastrophique, puisqu’à la 15’, le score était déjà de 0-3, par Huppertz, Remacle et Neulens. "On avait pas mal d’absents et la défense était très jeune, cela peut sans doute expliquer ce début de match compliqué", précise le coach Johnny Vandendijck. Andrianne et Claisse vont encore alourdir le score (0-5).

Lierneux 4 – Halthier 1

Une bonne opération pour Lierneux, qui retrouve sa place sur le podium. Après les buts de Barry et Leboutte en 1re période (2-0), J. Bruyère réduit la marque en début de 2e période (2-1). En fin de match, Keyeux rassure les Lierneusiens avec un doublé (4-1).