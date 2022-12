Frayeurs inutiles et cartons de trop pour Oppagne

Les hommes de Laurent Deville, T1 du jour vu la suspension de Valère Lamy, ne se sont peut-être jamais créé autant d’occasions depuis l’entame de la saison que ce samedi soir. Après un quart d’heure d’observation, la machine locale se met en route. La première opportunité part du pied de Dropsy qui vise la lucarne et sollicite Wauthy. Dans la foulée, Jo. Jadot apporte un nouveau danger avant de se faire basculer dans la surface par le portier visiteur. Polis transforme la pénalité et Jo. Jadot profite peu après d’une offrande adverse pour doubler l’avantage des siens. Oppagne insiste avec une tentative de Polis repoussée par le poteau et une percée de Cornélis écartée de justesse. En face et juste avant les citrons, Vandenbergh manque de concrétiser ce qui sera la seule occasion visiteuse. "J’étais très fâché à la pause, nous étions là en touristes, peste Pascal Jacquemin, le T1 novillois. Nous avons ensuite pris des risques en passant à trois derrière et nous les avons fait un peu douter. Nous n’avons malheureusement joué qu’une mi-temps."

Si Oppagne reprend pied au plancher avec de nouvelles opportunités pour Dropsy et Raskin, Vaux-Noville retrouve espoir avec le but signé T. Bonjean. Une volée de Sagna et une occasion pour Vandenbergh rappellent les Coalisés à la vigilance. Par deux fois, M. Bonjean aura la balle de but au bout du pied avant que Raskin ne libère les siens. Réduits à dix après le renvoi de Dropsy, les Bleus encaisseront un but dans les derniers instants, mais parviendront à préserver un succès précieux avant d’aller défier Gouvy sans le concours de quatre pions importants, tous suspendus (lire ci-contre). "Face à une équipe sans rébellion, nous avons facilement géré la première période, analyse Laurent Deville. Par la suite et de manière incompréhensible, on perd le fil du match. Il faudra que certains apprennent à gérer leur enthousiasme."

OPPAGNE: Asly 6, R. Bonjean 6, Cornélis 8, Camara 6 (70', Borrey), Dandoy 6 ; Dropsy 6, Polis 7, M. Bonjean 6, Jé. Jadot 6 ; Jo. Jadot 7, Raskin 6.

VAUX-NOVILLE: Wauthy 6, Paquay 6, Picard 5, Lejeune 6, Soyer 6 ; Plainchamps 6 (77', André), Noël 6, Vandenbergh 5, Berg 5 ; Bonjean 6, Sagna 5.

Arbitre: L. Baudon. Assistance: 50.

Cartes jaunes: Jo. Jadot, R. Bonjean, Dandoy, Camara, Plainchamps.

Carte rouge: Dropsy (2 CJ ; 84', CR).

Note du match: 6.

Buts: Polis (21', 1-0 pen.), Jo. Jadot (35', 2-0), Beaujean (59', 2-1), Raskin (76', 3-1), André (88', 3-2).

21', faute de Wauthy sur Jo. Jadot, Polis convertit la pénalité (1-0).

35', perte de balle de Picard, Jé. Jadot récupère et isole son frère Jordy qui croise sa frappe (2-0).

40', essai puissant de Polis sur le poteau.

45', un ballon de Vandenbergh frappe le haut de la barre.

47', la barre repousse un tir de Raskin.

59', un ballon en chandelle de Bonjean lobe Asly (2-1).

76', parti à la limite du hors-jeu, Raskin conclut via le poteau (3-1).

84', Dropsy hérite d’un second carton.

88', André est au bon endroit pour conclure (3-2).