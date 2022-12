Ethe avec la maturité d’un candidat aux lauriers

La vérité du jour n’est pas celle du lendemain, dit-on généralement. Et peut-être plus encore dans le monde du foot où l’on passe rapidement du nirvana à l’enfer. Samedi soir, dans le froid glacial de Saint-Roch, les Houffalois sont passés par ces sentiments. Après 82 secondes, Tombal lance en profondeur Guillaume qui expédie le cuir dans la lucarne de Leyder. "En fait, je voulais plutôt centrer", reconnaîtra le buteur houffalois qui va galvauder deux occasions dans le premier quart d’heure, face à des Gaumais sont à la ramasse. Puis Brichet, hors-jeu de plusieurs mètres, ne peut tromper l’expérimenté Leyder. Les Gaumais vont toutefois laisser passer l’orage et se réorganisent calmement pour crucifier les locaux juste avant les citrons par l’inévitable Joachim. Alors que son équipier Coopmans s’était fait sécher après la demi-heure sans autre réaction d’un arbitre principal pas vraiment en grande forme.