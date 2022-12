Et Givry menait 0-2 après 24 minutes !

Dans ce match ouvert où La Calamine avait manqué plusieurs occasions franches avant les buts ardennais, il semblait clair que le score allait encore évoluer. Et c’est tout logiquement que les Germanophones sont parvenus à réduire la marque grâce à une superbe frappe brossée de Mauclet. Lequel se montrait à nouveau décisif avant la mi-temps, en offrant le 2-2 à Van Melsen.

Toujours aussi peu réalistes devant le but ensuite, surtout à cause d’un excellent Josef Rehak, auteur de plusieurs arrêts, les locaux prenaient la 2e période à leur compte et ne concédaient pratiquement plus rien à leurs hôtes. Les jeunes gars de Mohammed Fadhi, exclu pour protestation à l’heure de jeu, avaient sans doute trop donné avant le repos et ne parvenaient plus à contenir les Calaminois qui allaient concrétiser leur domination dans les vingt dernières minutes. Sur un penalty converti par Remacle d’abord (70’), Djouogoua recevant sa 2e carte jaune sur cette action. Puis Bennane, d’un plat du pied, et Van Melsen, en demi-volée, donnaient au score son allure définitive.

"On a très bien entamé le match en les pressant très haut. Mais on a une équipe trop jeune qui commet des erreurs qui coûtent cher, déplorait Mohammed Fadhi. J’ai des joueurs de 16-17 ans qui ont parfois du mal à gérer nos moments faibles. L’arbitrage ne nous a pas aidés non plus avec la carte rouge et mon noyau est serré puisque j’ai même dû aligner Ndiaye, un gardien, dans le jeu."

LA CALAMINE: Rombach, Volont, Gerrekens, Smits (79’, Legenvre), Hubert, Remacle (84’, Islamovic), Aritz, Cornert, Bultot (62’, Lufuankenda), Mauclet (68’, Bennane), Van Melsen.

GIVRY: Rehak, Dufrasne (70’, Ndiaye), Butovskis, Djouogoua, Atundu, Weishaupt (70’, Gabiam), Wérard, Abderrabi (53’, Cleymans), Itoua, Kambouania, Goury (40’, Herbeaux).

Arbitre: M. Meys.

Cartes jaunes: Itoua, Gerrekens, Butovskis, Rehak.

Carte rouge: Djouogoua (76’, 2CJ).

Buts: Kambuania (0-1, 13’), Itoua (0-2, 24’), Mauclet (1-2, 27’), Van Melsen (2-2, 45’), Remacle (3-2, pen., 70’), Bennane (4-2, 82’), Van Melsen (5-2, 88’).