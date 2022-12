Delorge était cuit, mais il a séduit

Il est vrai que l’arrière latéral qui fêtera bientôt ses 25 ans était pour le moins en manque de temps de jeu ces derniers temps.

42 minutes en 13 journées

Titulaire, comme arrière gauche, à la faveur des deux premières journées, il a disparu du onze ensuite, devant se contenter de 42 petites minutes de jeu jusqu’à ce retour face à Lommel (soit 13 journées sans titularisation). "Un passage difficile, j’étais déçu, j’ai parlé avec le coach qui m’a dit ce qu’il attendait de moi, confie celui qui a totalisé 7 sélections en équipe nationale U19. Je n’étais pas en super-forme et je suis content de rejouer désormais. Et de pouvoir me montrer. Même si j’ai pris du plaisir en Allemagne, je suis revenu en Belgique pour ça."

Samedi, il était aligné à sa place de prédilection. "Gauche, droite, je peux jouer aux deux postes, précise-t-il, mais je suis plus à l’aise à droite, surtout sur le plan offensif. J’étais content de rejouer en tout cas, mais je regrette évidemment qu’il n’y ait pas eu de victoire au bout. On la méritait. Comme on aurait pu l’empocher au Lierse. Mais je suis convaincu que la roue va tourner."