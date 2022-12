Bouillon remporte un sommet tendu et prend seul la tête

Muno 2 – Florenville B 0

Muno sort vainqueur de ce derby et enchaîne un cinquième match sans défaite. Malgré la possession qui est l’avantage des visiteurs en première période, c’est Muno qui va ouvrir la marque sur penalty, via Salpetier. En deuxième période, les locaux dictent leur loi, mais n’arrivent pas à concrétiser. Il faudra attendre la fin de match pour voir Duret faire le break et tuer tout suspense.

Villers-devant-Orval 1 – Léglise 3

Léglise signe une très bonne entame de match et ouvre le score sur un penalty transformé par Renaudin. Dans le second acte, Villers revient dans la rencontre, via Nockel, mais la joie visiteuse est de courte de durée puisque Wauthier et, pour la deuxième fois, Renaudin vont faire le break. Dachouff, encore dans les cages pour ce match, se montrera décisif en arrêtant un penalty de Simon. Léglise se verra réduit à dix après l’expulsion de Bastin à dix minutes du terme.

Étalle 1 – Fouches 1

"C’était un jour sans pour mes joueurs, on n’a tout simplement pas été bons", déplore Lionel Raush, l’entraîneur de Fouches. Si son équipe est menée après un penalty transformé par Vériter, Marino, l’homme en forme de Fouches, égalisera en fin de 1re période. Le second acte sera équilibré et le score ne bougera plus.

Gérouville 2 – Marbehan 2

Dans ce match de bas de tableau, les deux équipes se sont rendu coup pour coup et se sont finamlement quittées dos à dos. L’ouverture du score survient assez rapidement, des pieds de Coso qui donne l’avantage aux locaux (1-0). Alors que Marbehan pensait revenir avec les trois points, suite aux buts d’Ostojic et Guillaume, les hommes de Phillipe Lefèvre vont craquer dans les derniers instants et voir Lion inscrire le but égalisateur.

Habay-la-Vieille B 0 – Sainte-Cécile 5

Sainte-Cécile n’aura pas fait les choses à moitié dans cette rencontre et pour la première fois de la saison réussit à garder sa cage inviollée. Si le break était déjà fait en première période par Tymanik et Dupont, les visiteurs vont encore monter en puissance lors de la seconde période, avec la deuxième réalisation de Tymanik, ainsi que Guada et Chauffour pour porter le score à 0-5.

Assenois B 3 – Nothomb B 2

Après une 1re période à son avantage, grâce notamment à l’ouverture du score de Gavroy, l’équipe locale va rater son entame de seconde mi-temps. Lutgen et Gena permettent ainsi à Nothomb de passer devant. Mais Assenois ne baisse pas les bras et se relance grâce à Remacle. En fin de match, Kerger offre trois points précieux et inattendus à son équipe face à une équipe plutôt remontée contre l’arbitrage et qui perd ainsi le contact avec la tête du classement.