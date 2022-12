Bonnes affaires pour Libramont et Bouillon

Triplé décisif pour Degodenne

En Régionale, deux rencontres retenaient l’attention. D’abord celle de Dinez A face au leader incontesté, l’EBS. "L’équipe B étant au repos, on a l’opportunité de prendre Paul Romero avec nous", avait-on annoncé dans les rangs des Houffalois. Bien leur en pris puisque ce dernier a remporté deux matches, mais l’homme de la soirée aura été Michaël Degodenne, auteur d’un joli triplé. Au final, le partage prouve que cette équipe de Dinez a bien sa place sur les plus hautes marches du podium pour y disputer, sait-on jamais, la montée en nationale. L’autre rencontre était, elle, importante dans le cadre du maintien. Est-ce l’enjeu qui a pétrifié les Bouillonnais ? Leur entame s’est en effet avérée catastrophique. "À 0-3, nous avons pu compter sur le succès de Philippe Brasseur pour nous garder dans la rencontre, analyse Jean Maqua. Par la suite, on a pu inverser la tendance et gagner par le plus petit écart, mais jusqu’à 6-6, on n’était pas rassuré."