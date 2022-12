Vance rentre dans le rang

Après un début de saison mené tambour battant, les Vançois marquent nettement le pas. Leur lourde défaite à Aubange (4-1) n’a rien de rassurant. Par contre, leurs adversaires du jour confirment qu’ils ont trouvé un rythme de croisière qui les remet incontestablement en bonne place pour les places d’honneur de fin de saison. Une fois n’est pas coutume, Nothomb a réussi une clean-sheet pour s’offrir trois points sur un score Arsenal contre Tintifontaine, avec un but de l’inévitable Martin Mairlot en fin de première mi-temps. La troisième rencontre de la soirée n’a été qu’une formalité pour Jamoigne qui a atomisé Arlon B sur le score de tennis de 6-0. Les Arlonais, bien ancrés à la lanterne rouge, auront les pires difficultés à éviter la P3 la saison prochaine.

Division 2B

Et de six pour Florenville

Vainqueur de Bercheux (2-0), Florenville a empoché son sixième succès de rang et confirmé ainsi son leadership. Blandin, auteur du premier (avant de rater l’immanquable plus tard) a, lui, confirmé sa place en tête du classement des buteurs et c’est le joueur-entraîneur Morgan Matz qui a assuré le succès des siens à un quart d’heure du terme. Dans le même temps, Ochamps s’est imposé sans coup férir face à Wellin (4-1), prenant aussi le soin d’économiser quelques forces vives avant le choc à Neuvillers. Saint-Hubert, quatrième du classement, a été tenu en échec par Sainte-Ode et perd ainsi le contact avec les premiers. Menés, les Borquins ont arraché un point sur un penalty transformé par Claude à 20 minutes du terme.

Division 2C

Les premiers émergent dans le final

Confortable leader, Harre-Manhay a célébré un nouveau succès, à Houffaloise B (1-4), mais a dû attendre l’entrée de Mohamed El Ouaaliti pour les 20 dernières minutes, et un doublé de celui-ci, pour se mettre à l’abri.

Marloie B, son dauphin, a dû batailler ferme également et attendre le dernier quart d’heure pour que Godefroid inscrive l’unique but du derby qui l’opposait à Aye (1-0). Pour Gouvy B, quatrième du classement, ce fut plus périlleux encore. Menés par Halthier après un but d’Oliveira, les Gouvyons se sont offert un final de folie et trois buts signés F. Dewalque et Q. Paquay (2) pour empocher la victoire. Dans un autre duel serré, entre équipes du bas de tableau celui-là, Petit-Han a pris la mesure de Roy (3-2) et enfonce un peu plus la lanterne rouge, notamment grâce à un doublé de Thonon.

Division 3A

Carton pour Toernich

Dans ce qui était quasiment un match des extrêmes, Toernich, le leader, a atomisé Signeulx qui s’alignait sans le moindre réserviste (10-1). Quatre doublés ont été signés dans cette rencontre. Par Loïc Martin, le meilleur buteur de l’équipe arlonaise, et par les trois Muller, Alan, Edwin et Logan.

Division 3B

Bouillon remporte un sommet tendu

Le seul match de la soirée opposait les deux premiers du classement (et sans doute les seuls candidats au titre). Les Canaris, qui avaient pris un point à l’aller, se sont cette fois imposés sur un score Arsenal et au terme d’un match tendu. Le seul but du match a été inscrit par le meneur de jeu bouillonnais Freddy Ampollini sur un penalty, en début de rencontre. Les Habaysiens, qui alignaient Reichert dans les buts et Ansion dans le jeu, ne sont jamais parvenus à égaliser. On notera que trois cartes rouges ont été distribuées dans cette rencontre. Deux du côté local, une en face. Jonathan Gérez a pris sa 2e carte jaune à dix minutes du terme. Gary Raboteur, entré à une demi-heure de la fin, n’est resté que 17 minutes sur le terrain, écopant de deux cartes jaunes. Romain Serson, lui, a fait encore mieux: monté au jeu à la 84e minute, il a été renvoyé aux vestiaires deux minutes plus tard.

Division 3C

Match fou à Libramont

Après sa large et surprenante défaite à Neuvillers B (7-2), Libramont B s’est repris en battant Haut-Fays au terme d’un intense chassé-croisé qui s’est soldé sur un score de 5-4. Geoffrey Gabriel, auteur d’un triplé, aura été le principal tourmenteur de la phalange locale. Moins de suspense en revanche à Bertrix qui a renvoyé Bouillon B sur un score de forfait (5-0). Les Bertrigeois ont tout de même dû attendre l’ultime quart d’heure pour inscrire trois buts et corser ainsi l’addition.

Division 3D

Deuxième forfait de Bande

Les Manhaydois mangent leur pain noir en cette fin d’année. Battus 0-3 avant l’arrêt du match la semaine passée, le score était cette fois de 4-0 à la pause à Heyd. "Nous avons plusieurs absents et je n’arrive pas à bien les faire jouer", regrette le mentor de Harre-Manhay B, Daniel Closon. Score final: 6-1. Dans les autres rencontres, Vecmontois et Mormontois se sont quittés sur un partage blanc. Les deux formations ont eu chacune une mi-temps à leur compte, sans concrétiser leurs temps forts. Enfin Bande ne s’est pas déplacé à Rendeux. Les Bandurlains ont déclaré forfait pour la 2e fois de la saison.

Division 3E

Le leader s’est fait peur

Dans la seule rencontre de la soirée, Vaux-sur-Sûre, le leader, a bien cru qu’il allait devoir concéder son second partage de la saison. Menée 1-2 par Bourcy, l’équipe locale a égalisé par S. Dewalque, auteur d’un doublé, puis a dû patienter jusqu’aux ultimes instants de la partie pour faire la différence grâce à L. Detaille (3-2).