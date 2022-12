Sixième victoire de rang pour Florenville qui reste en tête. Privé de Debiève, F. Jacob et Poncelet, arrivé à la pause, Didier Gourmet décidé de faire glisser Maxime Bossicart dans l’axe défensif. Si Bercheux débute bien, et se montre dangereux via Vermierdt, Florenville ouvre rapidement le score. Sur la gauche, Alexandre centre. Blandin, tout seul, fixe Strepenne (1-0). Dans la foulée, Boulanger voit son ballon être repoussé par Bossicart sur sa ligne, avant de se heurter à Strepenne. Bercheux, où Villalba s’est blessé après une grosse demi-heure, tente de réagir avant le repos. Gravé croise trop, tandis que Collignon trouve Manderrier sur son chemin. Si Blandin, seul au second poteau, manque une occasion cinq étoiles, Florenville se rassure à l’entrée du dernier quart d’heure. Alexandre pénètre sur la gauche et frappe. Strepenne repousse. Matz, au second poteau, a bien suivi (2-0).

Ochamps 4 – Wellin 1

Victoire logique pour Ochamps qui a fait tourner avant le choc a Neuvillers. "Nous n’avons jamais été mis en danger, raconte Sebastien Ricci. Nous avons livré une grosse première période." Rapidement devant grâce à Boulard, Ochamps fait le break par Gillet. Avant la pause, Kandemir trompe Pisvin (3-0). Boulard met le quatrième à la reprise avant que Cappe ne sauve l’honneur (4-1). "Sur une erreur défensive, précise Sebastien Ricci. Ensuite, nous avons encore eu plusieurs occasions. Le score aurait pu être plus lourd."

Saint-Hubert 1 Sainte-Ode 1

Petit couac pour Saint-Hubert qui voit Orgeo revenir à un point. Dans une première période peu emballante, sur un terrain plus propice au motocross qu’au football, Lejeune a l’occasion d’ouvrir le score, mais Francis est sauvé par son poteau. Mené après le but de K. Tibesar, Saint-Hubert arrachera finalement le point grâce à un penalty transformé par Claude (1-1). Sainte-Ode aurait cependant pu prendre les trois points à la dernière minute, mais la barre a sauvé Batter sur un ballon de Werner.

Grandvoir 1 – Libin 1

Deux sur douze pour Libin qui perd du terrain par rapport à la première place. Pris à froid après le but d’ouverture rapide de Gofflot, qui profite d’une perte de balle pour glisser sous Zanelli, Libin passe proche de prendre l’eau, mais Zanelli sauve devant Bodet. Un peu mieux dans la partie, Libin tente de réagir, mais Hotua, après un beau solo, envoie au-dessus. La tête de Vanhagendoren connaît le même sort. En seconde période, Libin effectue directement deux changements, mais rien ne change. Grandvoir tient bon même si Forget doit sortir une frappe de Bourgeois et une reprise de Nollevaux. Libin égalise à dix minutes du terme. Vanderheyden est cisaillé dans le rectangle. Mays s’élance. Forget repousse, mais Delahaut a bien suivi et envoie dans le plafond (1-1). En fin de match, par deux fois, Grandvoir passe tout près de prendre les trois points, mais à chaque fois, Toussaint ne parvient pas à cadrer.

Orgeo 13 – Les Bulles 0

Le carton de la journée pour Orgeo qui se rapproche du top 5 et qui menait déjà 4-0 après dix minutes et 8-0 à la pause. Autant dire que les Bullots n’ont jamais cru pouvoir prendre quelque chose. Les buteurs ? Pierson (5 buts au premier acte), Faustino (2), Seidou (2), Dubois, Déom, Plainchamp et Coppine. Notons que le score aurait pu être bien plus lourd puisque Faustino a notamment touché la barre. Signalons aussi le beau geste effectué par le club orgeotois qui a reversé les recettes liées aux entrées pour Viva For Life.

Corbion 3 – Paliseul 0

Neuf sur neuf pour Corbion qui revient à une longueur de Grandvoir et qui peut espérer le maintien. Paliseul, de son côté, n’avance plus (2/15) et ne compte plus que six points d’avance sur Corbion, toujours douzième. Autant dire que le Paliseul – Grandvoir de dimanche s’annonce très important. Privé de Le Mangouero, Paliseul a eu toutes les peines du monde à amener le danger dans le rectangle corbelot. Et après une heure de jeu assez équilibrée, Corbion passe devant. Vialette est au coup franc. Au second poteau, Renaux vient couper la trajectoire du ballon (1-0). Paliseul a l’occasion d’égaliser, mais la tête de Leclerc passe de peu à côté. Corbion fait le break quelques instants plus tard. Lancé en profondeur, Renaux se retourne pour effacer Quoilin avant de glisser sur la gauche de Lambert (2-0). À la dernière minute, Corbion plante le troisième. Sur une longue balle, Lambert manque son contrôle. Tout profit pour Vialette qui résiste au retour de Nemery avant de glisser au fond (3-0).

Rossignol 1 – Neuvillers 1

Deux points de perdus pour Neuvillers qui voit Ochamps prendre la deuxième place avant le Neuvillers – Ochamps de dimanche. "On va dire que c’est le point de l’abnégation, confie Julien Guillaume. Mais vu les autres résultats, c’était important de prendre quelque chose. Notre gardien sort deux belles parades et en face, notre adversaire a raté plusieurs occasions." Devant au marquoir grâce à une frappe de Foury qui a surpris Ledent, Rossignol a vu Neuvillers égaliser avant la pause sur un penalty de Nicolas (1-1). Malgré plusieurs occasions au second acte, le score ne bougera plus.