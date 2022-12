Le Gaumais a réussi cette performance à Valence (Espagne), où il a coupé la ligne après 2 h 13.34 d’effort, soit une amélioration de 40 secondes de son meilleur chrono. Bien calé dans la foulée de l’Éthiopienne Amane Beriso Shankule qui a remporté la course féminine en 2 h 14.58, réussissant ainsi le troisième chrono de tous les temps, Justin Mahieu, 37 ans, a accéléré sur la fin de parcours et dépassé celle-ci pour finir à la 40e place (et à la 5e de la catégorie des plus de 35 ans).

Ce marathon, particulièrement rapide, a été remporté par le Kenyan Kelvin Kiptum qui est devenu le débutant le plus rapide de l’histoire sur cette distance. À 23 ans, il disputait en effet son premier marathon officiel. Seuls le double champion olympique Eliud Kipchoge et Kenenisa Bekele sont allés plus vite que lui. Avec un temps de 2 h 01.53, Kiptum s’est approché à 44 secondes du record mondial, établi par Kipchoge le 25 septembre à Berlin.