D3: Habay s’impose à Mormont, Durbuy en prend dix

Huit partages et un succès (contre Givry) en neuf matches: tel était le bilan récent des Habaysiens avant un déplacement redoutable à Mormont ce dimanche. Déplacement qu’ils ont parfaitement négocié en s’imposant 1-2. Même si le score est étriqué, même si les Gaumais, rapidement menés (Amrous, 6’), ont eu besoin d’un penalty, transformé par Copette, et d’un auto-goal de Lo Monte pour émerger, leur victoire ne souffre aucune discussion. Du côté mormont, ils étaient d’ailleurs plusieurs à admettre que cet Habay-là était la plus belle équipe rencontrée depuis le début de la saison.