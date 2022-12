« Surpris du match face aux Croates »

1. J’ai trouvé les critiques exagérées. Jeudi, à 5 cm près, sur le tir de Lukaku, on passe en huitièmes, il ne faut pas l’oublier. Maintenant, c’est vrai qu’on peut déplorer certains choix, face au Maroc notamment. Contre les Croates, sa gestion des changements n’était pas si mauvaise. Et puis, ce sont les joueurs qui jouent, pas le coach. On ne peut pas dire, par exemple, que De Bruyne a réussi son Mondial même s’il a offert deux balles de but jeudi.