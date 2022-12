2. Non, je ne l’avais pas vu venir, les Allemands non plus à mon avis. Ce n’est pas la faute du sélectionneur si des joueurs qui devaient être en forme ne l’ont pas été. Ajoutez trois semaines de préparation à Lukaku, donnez du temps de jeu à Hazard et davantage à Doku, l’histoire n’aurait pas été la même. De Bruyne aurait eu la possibilité de combiner avec eux. De Bruyne n’est pas un "game changer" comme Mbappe, Messi, Neymar, c’est un joueur d’équipe. Encore faut-il des joueurs au niveau autour de lui. Ce sont des détails qui nous éliminent, je ne suis pas sûr que Courtois encaissera encore deux buts au premier poteau dans sa carrière ou que Lukaku n’exploite pas autant d’occasions. Au tirage au sort, je n’imaginais pas une élimination, mais au vu de la saison de certains, c’est moins surprenant même si cela s’est joué à un rien.

« Même le choix de Mertens a été bon »

3. Repartir de zéro serait une folie. Jan Vertonghen a été excellent face au Maroc et la Croatie. Avec Alderweireld, ils sont intellectuellement irréprochables. Tout le monde doit rester, pas forcément pour jouer, je le précise. Sauf s’ils ne jouent plus en club, comme Hazard dont la situation ne doit plus perdurer au Real. On ne doit pas tout changer d’un coup.

4. Je n’en vois pas. Les choix de Martinez m’ont semblé bons. Même celui de Mertens face à la Croatie qui a couru dans le vide, pour effectuer un pressing obligeant la Croatie à jouer long plutôt que de trouver leurs trois médians trop facilement. Pour le reste, je ne vois pas quel joueur méritait de jouer davantage.

5. Leur bilan est satisfaisant. Ils ont été réguliers, sans être exceptionnels. Meunier a commis une petite erreur. Pour le reste, qui voulez-vous mettre à leur place, surtout dans un 4 arrière ? Personne d’autre en Belgique n’est à leur niveau actuellement.

6. Le peuple belge veut un entraîneur du pays. Vincent Kompany serait rassembleur et est un exemple pour les plus jeunes, mais n’a que deux ans et demi de coaching. Philippe Clément plairait aux Flamands, moins aux Wallons. Éric Gerets, s’il n’était pas malade, aurait été une bonne solution. Michel Preud’homme ? Surtout pas, je l’ai déjà vu travailler et je suis certain que cela n’irait pas.

7. Josko Gvardiol, le défenseur croate, a été excellent dans les trois rencontres. Il a 20 ans ! Comparez-le avec nos défenseurs de 20 ans, il y a un monde de différence. J’ai bien aimé l’Espagne et le Costa Rica en sachant d’où vient ce pays. Globalement, cette Coupe du Monde est d’un bon niveau avec des petites nations qui ont grandi, comme le Japon.

8. Je ne vais pas être original, mais le Brésil et l’Argentine sont solides. Elles ne dépendent pas que d’un joueur. Mais elles ont des joueurs qui peuvent faire basculer une rencontre.