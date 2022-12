Wavre-L. 6 – Boca Juniors Libramont 5 "Le match s’est peut-être déjà joué avant la rencontre car nos joueurs n’ont pas eu beaucoup de temps pour s’échauffer et c’était 3-0 après huit minutes", se désole le coach Cédric François. Les Libramontois se rapprochent pourtant à 4-3 à la pause. Et ils égalisent même à 5-5. Mais un contre les privera cependant du point espéré (6-5). Les Wavriens rejoignent ainsi les Ardennais au sommet du classement.

Division III nationale C

W.Y. Fallais 3 – Futsal G4 Sainte-Ode 4 Les Bastognards signent un 6e match sans défaite. "Sans un extraterrestre entre les perches locales, on gagnait bien plus largement, assure le responsable bastognard Donovan Hinck. On aurait pu inscrire 10 buts de plus." Sans Ninane, et donc à nouveau avec Y. Louvins entre les perches, Sainte-Ode ouvre la marque, puis son gardien doit sortir deux ballons chauds. Fallais égalise néanmoins, mais les visiteurs filent à 1-3, puis ne seront plus jamais vraiment inquiétés.

Gedinne 5 – MF Etalle 9 "Encore une très bonne prestation de notre gardien Karremans qui nous maintient dans le match en première période, se félicite le coach Bruno Debray. Et collectivement, nous avons été à la hauteur." Gedinne ouvre la marque, mais Felten égalise peu après et Arnould répond par deux fois de nouveaux assauts locaux (3-3). Le coach gaumais opère quelques ajustements à la mi-temps et Etalle s’envole grâce à Arnould, Nougarede, Felten et Bodeux (3-7). Gedinne veut se relancer, mais Lavaux fait 4-8 à dix minutes du terme. Les visités se rapprochent à 5-8, mais Arnould plante son 25e but de la saison en fixant les chiffres à 5-9.