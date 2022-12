« Martinez est le seul responsable de ce fiasco »

3. La moyenne d’âge du noyau, non. La moyenne d’âge de l’équipe alignée, oui. Theate – Faes ou Vertonghen – Alderweireld, il n’y a pas photo. Ces deux-ci, on n’en a plus besoin. J’ai vu Faes avec Leicester, il est excellent. Witsel joue à 2 à l’heure. Et Mertens qui a été préféré à Openda, c’est triste.

4. Theate, Faes, Doku qu’on aurait dû incorporer plus tôt et de façon progressive. Pareil pour Trossard ; on a joué avec son mental. Mais en fait, celui qu’on a le moins utilisé, c’est De Bruyne ! Quand tu as un joueur pareil, tu organises l’équipe pour le rendre le plus performant possible, avec trois attaquants devant lui, des gars qui utilisent la profondeur. Il sort totalement frustré d’un tournoi dont il aurait dû être une des stars.

5. Castagne, si vous regardez bien, il a joué dans quatre rôles différents. Son premier match face au Canada n’était pas bon. Contre les Croates en revanche, il a été très bon. Il fallait le mettre à ce poste d’arrière gauche dès le début. Flanc droit dans un 3-4-3 ou 3-5-2, ce n’est pas pour lui, il lui manque le dribble. Meunier était tout bon avec Dortmund avant sa blessure. Son rythme en a pris un coup. De plus, il était souvent isolé sur son côté. Il doit jouer dans une équipe dominatrice pour être performant.

6. Un Belge, parce qu’il faut connaître les spécificités de notre pays. J’aimerais Vercauteren, il connaît, il sent le foot et il a gagné partout où il a été.

7. Il n’y a pas encore un joueur qui a véritablement éclaté. Mais les choses sérieuses commencent seulement. Concernant les équipes, il y a le Japon, mais ce n’est qu’une confirmation. Faut-il rappeler qu’ils avaient failli nous sortir en 2018 ?

8. Le Brésil est capable de mettre un tempo énorme. Qui peut résister à une telle vitesse d’exécution ? Il y a la France aussi, très forte avec un entraîneur malin.