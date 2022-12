Les occasions pour Virton, les points pour Lommel

L’Excelsior Virton a clairement raté le coche ce samedi. Alors que le Standard et Genk, ses plus proches concurrents dans la course au maintien, s’étaient inclinés la veille, les Gaumais n’ont pu réduire l’écart quelques heures plus tard. Ils en ont pourtant eu la possibilité contre une équipe de Lommel à laquelle ils ont certes concédé une légère domination territoriale, mais quasiment pas la moindre occasion digne de ce nom.