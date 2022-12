1. Quelle note donnez-vous à votre équipe pour le 1er tour ?

2. Quel joueur de votre équipe mérite une distinction pour son 1er tour ?

3. De quel joueur attendez-vous plus au deuxième tour ?

4. Qui sera champion ?

Guy FRANÇOIS (Arlon)

1. 7/10. Des résultats parfois décevants (6/10), mais sur le plan footballistique, en dehors de deux ou trois matches, c’était vraiment bien, ça vaut même un 8/10. Donc, la moyenne, ça fait 7.

2. Les deux jeunes, Moutschen et Daoust, titulaires pour la majorité des matches, à 17 ans. Mais je ne suis pas tellement surpris, je connais leurs qualités.

3. Jérémy Dillenbourg. Il n’a que 19 ans, mais avec le talent qu’il a, il doit être titulaire indiscutable dans l’équipe, et tout le monde le pense, le staff et les joueurs. Il a eu beaucoup de petites blessures et a raté trop d’entraînements au 1er tour.

4. Oppagne est l’équipe la plus costaude, dans tous les domaines.

Stéphane DUBOIS (Assenois)

1. 4/10. Je ne peux pas donner la moyenne. Nous manquons de points et sommes trop irréguliers.

2. William Schmit. Sa blessure est tombée au mauvais moment. C’est un gars toujours positif, toujours présent et qui nous apportait de la stabilité défensive.

3. Tout le monde. Chaque joueur doit élever son niveau.

4. Gouvy, mon favori depuis le départ. Nous avons battu cette équipe, mais dans le jeu, elle voulait proposer quelque chose, ce qui n’est pas le cas de tout le monde.

Pol LEEMANS (Bastogne)

1. 4,5/10. C’est insuffisant, donc je ne donne pas la moyenne. À l’école, nous serions en échec.

2. Antoine Dufays. Il est régulier et abat un gros boulot devant la défense. Dommage ses cartes (7), mais vu le nombre de duels qu’il gagne, je le pardonne.

3. Le secteur offensif. Que ce soit Macoir, Thorne ou Camara, nous devons marquer davantage.

4. Oppagne. J’avais misé sur Gouvy et cette équipe sera encore là. Mais Oppagne a l’avantage d’avoir un noyau plus conséquent.

Jonathan SCHINCKUS (Chaumont)

1. 6/10. Nous aurions pu mieux faire en début de saison. Je pense aux rencontres face à Sart et Bastogne notamment.

2. Boris Wattiaux. Il a joué les treize matches, c’est un de nos piliers. Je pourrais citer Mathot aussi. On en parle moins, mais ils sont importants.

3. Moi. Wautelet va revenir, Noppe va progresser, Hinck va revenir à son meilleur niveau et moi, étant plus expérimenté, je dois amener plus.

4. Oppagne ou Gouvy, deux équipes qui ont l’expérience de la D3. Petit avantage à Oppagne.

Sébastien COGNART (Ethe)

1. 7/10. On a connu un départ compliqué, le temps que les joueurs s’adaptent au système, qu’ils retrouvent un peu de confiance et que certains, comme Aurélien Joachim, retrouvent le rythme. Mais on est monté en puissance.

2. Je n’ai personne à ressortir du lot. Nous n’avons jamais gagné un match grâce à une individualité.

3. Maxime Nicolas, absent depuis le début de championnat (genou), reprendra en janvier et Gaël Arend (4 fois monté au jeu) revient aussi dans le coup. Ils ne peuvent qu’apporter un plus.

4. L’équipe qui sera la plus forte mentalement. Car la fin de championnat risque de mettre les nerfs à rude épreuve, et ce à tous les niveaux.

Christophe BERTELS (Gouvy)

1. 7/10. On était à 2/10 après trois journées, mais on s’est bien rattrapé. Nous nous sommes peut-être crus trop beaux après nos matchs de Coupe, que nous avons remportés trop facilement.

2. Yoan Devillet fait une grosse saison. C’est sa 2e saison au club et il est devenu le patron derrière.

3. J’attends beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de Gauthier Joseph. Il a complètement raté son premier tour (1 but). Il doit se réveiller. Cela passe par une meilleure hygiène de vie. Ses 8 buts en D3 lui sont peut-être, aussi, montés à la tête. Mais le Gauthier du 1er tour, ce n’est plus un joueur de D3, mais bien de P3.

4. Je pense qu’Oppagne va émerger. Son noyau est le plus étoffé et les Gaulois semblent les plus réguliers, ils n’ont jamais aligné deux matchs sans victoire.

Éric PICART (Freylange)

1. 2/10. C’est très simple, personne n’a répondu aux attentes.

2. Je viens de répondre à la question.

3. De tout le monde. Et j’attends beaucoup plus d’implication et d’envie de certains dont on attendait beaucoup plus. Il y a des valeurs sûres, soi-disant, elles n’ont rien montré. Elles se reconnaîtront.

4. Cela va se battre jusqu’au bout. Si Ethe continue comme cela, il faudra compter avec cette équipe. Sinon, Oppagne a l’équipe la plus solide dans l’ensemble.

Aurélien GOMEZ (Houffalize)

1. 5/10. Mes joueurs apprennent, mais pas assez vite à mon goût. Ce que je dis le mardi est parfois oublié le jeudi. On manque de constance, de maturité. Cela se ressent, entre autres, dans la communication.

2. Sébastien Clotuche. Son importance derrière se remarque encore plus que la saison passée. Parce qu’en P2, on dominait souvent les matchs.

3. Des garçons comme Freid ou Grondin ont des qualités énormes, mais se contentent parfois d’un ou deux coups d’éclat. J’attends plus de régularité de leur part. Derrière, Romain Andrianne doit avoir plus confiance en lui. C’est sa première saison en P1, certes, mais il a 25 ans, ce n’est plus un gamin.

4. Gouvy… si l’équipe n’est pas trop pénalisée par les blessures. Pirson, Zitella, Adam, c’est très fort dans le milieu. Et contre nous, Burton avait joué un match d’extraterrestre devant. Ce sont des joueurs qui ont du vécu. Et Christophe Bertels, avec ses qualités de meneur d’hommes, est exactement le coach qu’il leur faut.

Luc DUBOIS* (La Roche)

* L’entraîneur, Michel Godefroid, étant arrivé après 11 journées, nous avons interrogé Luc Dubois, membre du comité.

1. 4/10. Nous sommes derniers, donc c’est évidemment insuffisant. Nous n’avons peut-être qu’une chance sur sept ou sur huit de nous sauver, mais nous y croyons encore. Sinon, nous n’aurions pas changé d’entraîneur.

2. La défense a tenu la route. Renaud Van Geen continue à tenir la baraque, tandis que Romain Weyders s’est révélé au cours du premier tour. Depuis qu’il est rentré dans l’équipe, il n’en est plus ressorti.

3. J’attendais plus d’Yves Abada (623 minutes, 1 but). Il doit s’entraîner davantage pour performer en P1. Ronan Philippe a déjà apporté plus également. Mais c’est tout le secteur offensif qui n’a pas répondu aux attentes. Mon beau-fils, Olivier Remacle, aurait, je pense, mérité plus de temps de jeu. Le faire rentrer 15 ou 20 minutes, à 37 ans, n’avait guère de sens.

4. Oppagne. Menés 2-0 chez nous, les Gaulois n’ont rien lâché. Et quand ils sont revenus à 2-1 à la 83’, je savais qu’ils allaient égaliser.

Damien TUCCI (Longlier)

1. 4/10. Je note aussi par rapport au jeu pratiqué. Nous avons la qualité pour mieux faire.

2. Augustin Roman, le joueur le plus régulier alors qu’il ne joue pas à son poste.

3. Loïc Hatert. J’espère qu’il va vite revenir de sa blessure. C’était notre pièce maîtresse en préparation. Il y a un Longlier avec et un Longlier sans lui.

4. Oppagne. Je pense que c’est le groupe le plus complet. Les Gaulois ont l’expérience de la D3 et ils arrivent à gagner des matchs même quand ils sont moins bons.

Romain OLLÉ-NICOLLE (Messancy)

1. 6,5/10. Cela correspond à notre classement, à mi-tableau. Il y a un petit goût de frustration, avec ces 6 ou 7 points qu’on a perdus dans les arrêts de jeu.

2. Erwan Hoarau. Il a bien progressé et au niveau des stats, il m’a agréablement surpris (10 buts et 7 ou 8 assists).

3. Antonin De Sousa. Le compère de Hoarau en attaque. C’est l’un des joueurs qui a le plus de qualités et de potentiel dans le championnat. Mais il n’a pas été à 100%. J’espère qu’il ne sera plus embêté par les blessures au 2e tour, pour qu’on voie son vrai visage.

4. Gouvy, qui a un peu plus d’expérience dans chaque ligne.

Valère LAMY (Oppagne)

1. 7/10. Nous terminons le premier tour en tête (NDLR, même nombre de points que Sart et Gouvy, mais une victoire de moins), donc nous sommes présents. Mais les matchs contre Chaumont et La Roche me laissent des regrets.

2. Justin Cornélis. Il a commencé 12 matchs sur les 13 du premier tour, à seulement 17 ans, alors qu’il n’avait joué qu’une poignée de minutes en B auparavant.

3. C’est de la cuisine interne. Les garçons dont j’attends plus sont au courant.

4. Ethe, Gouvy ou Oppagne. Ethe est l’équipe qui m’a laissé la meilleure impression. Je n’ai pas vu une autre équipe de la série mettre autant d’intensité. En première période, leur pressing nous a fait très mal.

Quentin FAYMONVILLE (Sart)

1. 8/10. 25 points après 13 matches, nous pouvions difficilement rêver mieux.

2. Émilien Jacquet. Il arrivait de P2, a eu une prépa compliquée, mais il est déjà quasiment incontournable.

3. Shenasi Memeti. Il est très important et réalise de bons matches, mais il pourrait être un peu plus efficace.

4. J’avais mis Gouvy, Ethe et Vaux sur le podium en début de saison. Je ne change pas d’avis.

Pascal JACQUEMIN (Vaux-Noville)

1. 6/10. On a manqué de régularité et notre bulletin à domicile est insuffisant (7 sur 21). On fait notamment 1 sur 6 contre Bastogne et La Roche à la maison.

2. Personne n’a été au-dessus du lot. Bryan Clemens a été assez régulier, sans être exceptionnel. Même constat pour Nicolas Bauduin: 10 buts, mais il apportera encore davantage quand il se concentrera sur son jeu plutôt que sur celui des autres.

3. Glody Mayamba a d’énormes qualités, mais il n’a inscrit que quatre buts. Il pourrait en marquer une quinzaine en P1 s’il était plus assidu. On ne sait jamais s’il sera là ou non…

4. Gouvy. Une équipe sans star où tout le monde travaille. Puis l’ambiance a l’air excellente chez eux. Lors de leur défaite chez nous, je n’ai pas vu de joueurs s’énerver, s’engueuler. Et ils ont réagi par un 6 sur 6 derrière.