Tandis que Nafi Thiam, chez les dames, était sacrée sans surprise et pour la 9e fois consécutive, c’est le marathonien Bashir Abdi, 33 ans et médaillé de bronze aux Mondiaux d’Eugene qui a remporté le trophée chez les messieurs, avec un total de 69 points. Son dauphin dans ce référendum n’est autre que le Gaumais Julien Watrin (35 points) qui a battu le record de Belgique du 400 m haies à plusieurs reprises cette année, ainsi que le record indoor sur 400 m plat, et participé à tous les podiums internationaux des Tornados. Il a aussi pris la 6e place sur 400 haies aux championnats d’Europe de Munich.

Eliott Crestan, finaliste du 800 m à l’Euro de Munich, a terminé à la troisième place avec 13 points.

Il s’agit là du meilleur classement de Julien Watrin dans ce référendum depuis le début de sa carrière. Il a aussi décroché le trophée d’équipe de l’année avec les Tornados qui ont remporté cette année une médaille d’or mondiale en salle, une médaille de bronze mondiale en plein air et une médaille d’argent européenne à Munich.