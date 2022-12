« Habay pourrait être en tête »

Mormont vs Habay, soit le n° 1 luxembourgeois actuel dans cette série face à l’équipe qu’on attendait plutôt à cette position. Les Oranges comptent désormais deux points d’avance sur des Habaysiens qui n’avancent plus ou plutôt collectionnent les partages (11 pts sur 27). Il n’empêche qu’avant cette ultime journée du premier tour, deux points seulement séparent les deux équipes et les Gaumais peuvent donc dépasser leurs hôtes à condition de renouer avec un succès qui les boude depuis le 30 octobre (1-5 à Givry). "Gagner à Mormont n’a toutefois rien d’une sinécure, prévient Samuel Petit, le T1 habaysien. Une équipe solide, qui a le vent en poupe et vient de gagner avec maturité à Meix. Et on doit, de surcroît, ôter de nos esprits cette crainte du partage. Ce n’est pas le plus simple pour une équipe qui reste relativement jeune. Nous avions six éléments de 23 ans ou moins dans le onze face à Richelle. Mettez un Lecomte ou un Raboteur dans cette équipe et je suis convaincu que nos adversaires ne reviennent pas. Il faut cependant voir le positif aussi: en 24 minutes, on a mis trois buts à une équipe qui n’en avait concédé que huit en 13 matches."