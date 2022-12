Coupe AWBB | Neufchâteau sorti par Herve-Battice

Énorme désillusion pour Neufchâteau qui avait fait de cette coupe AWBB un de ses objectifs de la saison. "C’est une grosse déception, il ne faut pas avoir peur de le dire, avoue Thomas Celant. Nous avions une partie de tableau assez ouverte et ce samedi soir, nous étions même les favoris." La défaite est d’autant plus difficile à digérer que Neufchateau avait parfaitement débuté le match: 9-11, 11-16 et 13-19 après dix minutes. "Mais ensuite, l’adversaire a changé sa défense. Herve est passé en zone et nous avons peiné à trouver la solution." Petit à petit, Herve revient. Les Liégeoises, avec une Bonvoisin en feu passent même devant avant la pause: 29-27. "Nous n’avons pas su la contenir de manière efficace, confirme Thomas Celant. Après c’est une excellente joueuse et les filles qui ont de la taille chez nous ont rapidement été en problème de fautes." À la reprise, Leblanc plante une bombe, mais en face, Herve en enchaîne trois: 38-32. Henket ramène Neufchâteau à trois longueurs (40-37), mais les Chestrolaises ne parviendront jamais à repasser devant: 47-38, 51-45, 63-58 avant de s’incliner 65-58. "Nous sommes revenus tout près, mais sans jamais inverser la tendance, termine Thomas Celant. Quelques faits de jeu ont aussi fait que cela a été compliqué. Nous avons notamment perdu Janelle Jacquemin sur blessure en fin de match. Une joueuse adverse est retombée assez lourdement sur sa cheville." Si on craignait une entorse, samedi soir, la Chestrolaise parlait davantage d’un coup sur le pied.