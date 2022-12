Basket (Coupe AWBB) : les Chestrolaises à deux étapes de la finale

Mais le rendez-vous à ne pas manquer, surtout, c’est ce match de Coupe à Herve-Battice, car la voie est toute tracée jusqu’à la finale, pour les Chestrolaises, qui évitent les autres ténors dans leur moitié de tableau. Herve-Battice est antépénultième en R1, avec seulement 2 victoires et 9 défaites au compteur. Neufchâteau n’a pas encore affronté cet adversaire en championnat. Le match aller est programmé le 17 décembre, en terre liégeoise.

Ensuite, en cas de victoire ce samedi, les Ardennaises affronteraient, en demi-finales de cette Coupe AWBB, en déplacement, le vainqueur de Atlas Jupille (R2, 3e) - Mosa Angleur (R1, avant-dernier).

« Équipe sous-classée »

"La Coupe est un gros objectif et c’est vrai qu’on a une belle route, pour aller affronter Ciney, Huy ou Liège en finale, mais ce ne sera pas facile pour autant, note Thomas Celant. Il ne faut pas prendre ces matches à la légère. Sur papier, contre Herve-Battice, on est clairement favori. Mais attention, Herve-Battice est sous-classé par rapport à sa force de frappe. C’est une équipe qui ne perd jamais de beaucoup. Elle accroche tout le monde. Je me méfie de ce match. Surtout qu’en Coupe, c’est souvent différent. Et c’est en déplacement. Et Herve-Battice joue mieux qu’en début de saison. Ses deux victoires sont tombées ces trois dernières semaines."

Neufchâteau devra d’abord penser à limiter ses pertes de balle (29 lors du dernier match à Rulles !). "En effet. Mais aucune équipe de la série n’est aussi agressive que Rulles, glisse le coach. On doit aussi apprendre à organiser le jeu autrement quand Laura Henket est bien tenue, pour garder une certaine fluidité, parce que la défense adverse est souvent axée sur elle. Il faut plus de mouvement et de circulation de balle. On doit adapter notre jeu. On a des filles de qualité et qui savent shooter, il faut pouvoir les utiliser à bon escient."