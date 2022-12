À six points pour Libramont

Rochefort – Meix/Virton

Quatre victoires de rang, 14 buts marqués, zéro encaissé: Rochefort a enfin trouvé son rythme de croisière et des statistiques d’un champion. Meix, qui n’a empoché qu’une victoire en déplacement et doit se priver de trois titulaires, a-t-il les armes pour rivaliser ?

Raeren – Marloie

Après le match arrêté face à Durbuy et peut-être la perte de trois unités, Marloie doit se reconcentrer sur le sportif, face à une formation qui reste sur trois victoires de rang, contre Sprimont, Ciney et Givry. Les deux équipes sont candidates au top 5 et ne sont séparées que d’un point, en faveur de Marloie.

La Calamine – Givry

Givry n’a plus marqué depuis quatre rencontres et vient d’encaisser 25 fois en six sorties. Sa dernière victoire remonte au 25 septembre. Les Canaris n’auront rien à perdre lors de ce déplacement.