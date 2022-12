« Non, le Boca ne perd pas son âme »

Ce joueur, c’était une réelle opportunité, car il n’avait plus de club au Grand-Duché. Il avait un profil vraiment intéressant pour nous. On a donc décidé de lui proposer de nous rejoindre.

N’avez-vous pas peur de perdre votre identité provinciale ?

Nous avons encore 60% de joueurs de notre province, ou qui étaient déjà au club l’an dernier. Puis il y a, en effet, quatre transferts portugais. On ne veut donc absolument pas perdre notre accroche provinciale. Mais je n’ai plus à expliquer la difficulté de trouver des bons joueurs dans la province qui sont disponibles les vendredis.

Avec un tel noyau, est-ce que vous visez la D1 ?

Ce n’est pas l’objectif final. Nous avons déjà une rencontre très difficile ce vendredi soir face à Wavre. C’est une équipe qui doit viser le top 2 ou top 3. Je les connais bien, c’est vraiment fort. De notre côté, ce sera sans doute plus difficile durant le deuxième tour. On a l’impression d’être l’équipe à abattre. Mais je ne refuserais pas une montée. Nous avons des finances saines. Les frais de déplacement ne devraient pas changer. Par contre, il faudrait gérer les frais d’arbitrage et la cotisation.

Des joueurs comme ceux qui viennent de signer ne viennent pas au Boca uniquement pour l’amour du sport, si ?

Depuis trois ans, nous payons les frais de déplacement. Nous pouvons également compter sur un sponsor, garagiste à Arlon, qui met à disposition une voiture pour les joueurs venant du Luxembourg. Et puis, oui, il y a un petit cachet pour certains, mais cela reste très raisonnable. Des clubs ne payent pas les joueurs en D2, mais d’autres ont des budgets bien supérieurs.

Est-ce que le public est sensible à l’arrivée de ces joueurs ?

On tourne actuellement autour de 80 à 90 personnes. C’est un peu moins que l’an dernier, mais il y a beaucoup d’activités à Libramont les vendredis. Mais à ceux qui veulent voir du futsal de qualité, je ne peux que leur conseiller de venir assister à une rencontre du Boca.