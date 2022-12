Échec des Diables: ce qu’en pensent nos entraîneurs Samuel Petit, Philippe Petit, Éric Picart, Sébastien Grandjean et Philippe Medery

1. Le sélectionneur Roberto Martinez est-il le principal responsable de cette élimination ?

2. Cette élimination, l’avez-vous sentie venir ?

3. La moyenne d’âge des Diables était-elle trop élevée ? Et parmi les plus âgés, lesquels ne devraient plus être repris à l’avenir ?

4. Quels joueurs ont été trop peu utilisés à vos yeux ?

5. Votre avis sur les prestations de Thomas Meunier et Timothy Castagne ?

6. Qui ou quel profil pour succéder à Roberto Martinez ?

7. Quel joueur vous a tapé dans l’œil depuis le début de la compétition et quelle équipe vous a le plus agréablement surpris ?

8. Qui est votre favori après ce premier tour ?