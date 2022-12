Cassaert a repris du galon ; à l’Excel de faire pareil

La roue tourne vite en football. Les Diables rouges pourraient vous en parler. Arne Cassaert aussi. Avant le match aller à Lommel, fin octobre, le défenseur originaire de Torhout faisait figure d’incontournable aux yeux de Christian Bracconi. Mais ce soir-là, l’ex-Brugeois, très fiable jusque-là, est un peu passé à côté de son sujet et s’est retrouvé écarté d’une arrière-garde à nouveau limitée à quatre éléments plutôt que cinq. Blessé face au Beerschot, sur le banc face au Standard et Deinze, Cassaert a fait son retour au Lierse dimanche, en même temps que Christian Bracconi optait à nouveau pour une arrière-garde à trois centraux. Et il aurait été crédité d’une prestation exemplaire s’il n’y avait eu ce penalty commis en fin de match sur Vekemans. "C’est dommage, commente le citoyen de Florenville. J’ai le sentiment que le joueur va frapper sans hésiter et donc je me jette. Je n’avais pas vu que deux équipiers pouvaient intervenir, mais tout ça se joue en une fraction de seconde. Sur le coup, cela fait mal de perdre deux points in extremis, surtout dans notre situation, mais on préfère retenir le positif: notre prestation marquée par davantage d’envie. On peut reconstruire sur cette base."