Avec les félicitations de Julien Watrin

Pour accompagner les représentants provinciaux lors de cette remise de prix, leur président Sébastien Kesteloot en tête, Julien Watrin, régional de l’étape et 6e du dernier championnat d’Europe sur 400 m haies, avait fait l’honneur de sa présence.

Parmi les athlètes convoqués à cette soirée, on en comptait notamment 21 qui ont décroché un titre francophone cette année et 27 qui sont montés sur la plus haute marche d’un podium national.