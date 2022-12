Pas vraiment, mais c’est clairement un match spécial pour moi, ainsi que pour l’équipe. Nous allons retrouver des garçons que nous connaissons bien. Nous avons pas mal de potes là-bas. Et d’un point de vue personnel, même si j’ai aussi porté le maillot de Tintigny et d’Arlon, Rulles reste le club de mon cœur.

Vous aviez mis le basket en pause la saison dernière. Les parquets vous manquaient, que vous avez repris ?

Pendant la saison, je ne ressentais pas un manque. L’idée de reprendre, elle est arrivée pendant les play-off, lorsque je suis allé voir les rencontres. Là, je me suis rendu compte que le fait de jouer me manquait.

Alors que vous étiez toujours affilié à Rulles, vous avez choisi de rejoindre Fratin. Pourquoi ce choix ?

L’équipe de Rulles me semblait déjà complète. Je me suis dit que j’allais pouvoir apporter plus de choses à Fratin. Et puis, je n’arrivais pas en terrain inconnu. Quasiment tous les gars qui sont à Fratin aujourd’hui, j’avais déjà eu l’occasion de jouer avec eux. Je connaissais aussi Frank Gaertner. J’étais sous ses ordres lors de mon passage à Arlon. Et il avait également repris Rulles pendant quelques semaines lors de la dernière année en R2, après le départ de Jérôme Joannes.

Rulles est le favori de cette rencontre ?

Oui. D’autant plus que nous sortons de deux défaites sur le fil. Bon, le match face à Athus, nous le perdons finalement par forfait, mais dans les faits, nous perdons par trois points d’écart. Idem la semaine dernière face à Saint-Hubert B. C’est surtout ce match qui laisse des regrets. Car nous avions bien commencé, mais nous avons été mauvais dans la gestion et notre adversaire a su en profiter en fin de match.

« Fratin a sa place dans le Top 4 »

Novembre devait être le mois de vérité pour Fratin. Vous avez perdu face à Athus et Saint-Hubert. Si vous perdez à Rulles, pourra-t-on dire que Fratin est un peu court pour jouer les quatre premières places ?

Non. Je suis convaincu que nous avons notre place dans le Top 4. À condition de faire preuve de plus de concentration. Mais pour le reste, dans le jeu intérieur, nous avons du répondant. Et dans le jeu extérieur, c’est pareil. Un garçon comme Julian Antoine réalise un gros début de saison. Et Dimitri Jacqmin est en train de monter en puissance. N’oublions pas non plus que nous sommes restés sans jouer pendant trois semaines. Et c’est déjà arrivé deux fois cette saison. Au niveau du rythme, ce n’est pas l’idéal.

Un mot sur Rulles. Cette équipe était votre favori en début de saison ?

Oui, je misais sur Rulles pour le titre. J’ai d’ailleurs été un peu surpris de la défaite de la semaine dernière face à Athus. Même si les Athusiens réalisent un superbe début de saison, je pensais quand même que Rulles allait s’imposer.

Si vous pouviez prendre un joueur de Rulles pour venir renforcer Fratin ?

(Il réfléchit) Je regarde par rapport à ce qu’il nous manque, mais je ne vois pas ce que nous pourrions aller chercher à Rulles. Nous avons du monde à la distribution, nous sommes complets à l’intérieur donc selon moi, nous n’avons besoin de personne.

Dernière question, le paternel, il supportera quelle équipe ce week-end ?

Fratin, bien entendu. Sans aucune hésitation.